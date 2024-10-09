Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».2 комментария
Москвича приговорили к 12 годам за попытку вступления в ЛСР
Москвич Евгений Мищенко получил 12 лет за попытку вступить в террористический «Легион»
Жителя Москвы Евгения Мищенко приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в украинский «Легион «Свобода России» (ЛСР), признанный в России террористическим объединением, причем первые три года он проведет в тюрьме.
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за попытку вступления в украинскую организацию «Легион »Свобода России«, которая признана террористическим объединением и запрещена на территории РФ, передает ТАСС. В суде сообщили, что Мищенко признан виновным и должен отбыть первые три года заключения в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.
На стадии прений сторон государственное обвинение просило для Мищенко более строгого наказания – 16 лет лишения свободы. На суде также стало известно, что Мищенко признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, касающейся участия в деятельности организации, признанной террористической по законодательству РФ.
Мищенко был задержан правоохранительными органами 11 сентября 2023 года, после чего следствие собрало доказательства по данному делу. Суд посчитал их достаточными для вынесения приговора. Преступление относится к категории особо тяжких преступлений, за которые предусмотрены серьезные наказания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области арестован мужчина, выполнявший задания украинской организации «Легион «Свобода России», признанной в России террористической. ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сыктывкара, который присягнул запрещенному в РФ украинскому террористическому формированию «Легион «Свобода России» и собирался перейти на территорию Украины.