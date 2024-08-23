На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Присягнувшего террористам с Украины жителя Коми приговорили
Присягнувшего террористам с Украины жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы
Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сыктывкара, который присягнул запрещенному в РФ украинскому террористическому формированию «Легион «Свобода России» и собирался перейти на территорию Украины.
Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Игушеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в ИК строгого режима, передает ТАСС.
Игушев признан виновным в покушении на госизмену, совершении госизмены, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии.
Из материалов дела следует, что с августа по октябрь 2023 года Игушев искал людей, которые помогли бы ему выехать на Украину для участия в боевых действиях против России, и установил связь с неустановленным представителем запрещенного формирования, которому направил анкету на вступление. После этого он для подготовки диверсии на объекте связи в Сыктывкаре определил наиболее его уязвимые места, произвел их фото- и видеосъемку и отправил эти материалы куратору.
Кроме того, Игушев принес присягу террористам, которую записал на видео и отправил тому же куратору, за что получил 3 тыс. рублей за выполненное задание и 2 тыс. на покупку билетов на поезд до Белгородской области, где его должен был встретить проводник, чтобы перевести через границу с Украиной.
1 декабря 2023 года Игушева задержали за появление в общественном месте пьяным, за что его арестовали на 14 суток, а уже 14 декабря фигурант был задержан сотрудниками ФСБ.
Ранее сообщалось, что жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год.