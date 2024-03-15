Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.2 комментария
ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
Задержан участник украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещен в России), он занимался подготовкой террористических актов в Брянске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ФСБ и МВД задержали жителя Краснодарского края, россиянина 2002 года рождения, по заданию террористической организации «Легион «Свобода России» (ЛСР) он готовил теракты в Брянске, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Так подозреваемый намеревался дестабилизировать общественно-политическую обстановку перед выборами президента России, подчеркнули в спецслужбе.
Россиянин получил задание от куратора, он взял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их у входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.