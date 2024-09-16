Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
В Нижегородской области арестовали сторонника «Легиона «Свобода России»
В Нижегородской области арестовали сторонника «Легиона «Свобода России» по подозрению в терроризме и госизмене
В Нижегородской области арестован мужчина, выполнявший задания украинской организации «Легион «Свобода России», признанной в России террористической. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
По данным спецслужб, мужчина «инициативно установил контакты» с «Легионом «Свобода России» и выполнил несколько их заданий, передает РИА «Новости».
В ходе обыска в его доме были обнаружены деньги и предметы, свидетельствующие о его причастности к деятельности террористической организации.
Следственный отдел УФСБ возбудил против мужчины уголовные дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма», «Участие в деятельности террористической организации» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
Суд арестовал подозреваемого. Ранее ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске.