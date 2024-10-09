Израиль подвергся ракетной атаке из Ливана, выпущено около 180 снарядов

Израильская армия сообщила о запуске около 180 ракет из Ливана в течение дня

Tекст: Денис Тельманов

Израильская армия зафиксировала запуск около 180 ракет из Ливана с начала дня, сообщает ТАСС.

Основная атака пришлась на север страны, включая Хайфу и близлежащие города, где за полчаса были выпущены более 100 ракет.

В ответ на обстрелы Израиль нанес удары по пусковым установкам на территории Ливана.

Эскалация обострилась после начала израильской операции 'Стрелы севера', стартовавшей 23 сентября. В ее рамках ВВС Израиля атакуют объекты шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Это вызвало увеличение ракетных обстрелов из Ливана по израильским территориям, включая центральные районы, такие как Тель-Авив.

Стоит отметить, что 1 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана.

Ранее «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана.

