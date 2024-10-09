Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.9 комментариев
Директор порта Бейрута заявил о вывозе грузов в ожидании ударов Израиля
Директор порта Бейрута сообщил о вывозе грузов из-за угрозы израильских атак
Администрация порта Бейрута организовала вывоз товаров из гавани в связи с угрозой израильских атак, несмотря на отсутствие блокады.
Администрация порта Бейрута начала вывозить товары из гавани, ожидая возможных ударов Израиля, передает ТАСС. Директор порта Омар Итани сообщил об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
По его словам, порт все еще функционирует в почти нормальном режиме, так как блокада со стороны Израиля пока не введена. Однако руководство порта принимает меры предосторожности, стремясь избежать потерь в случае эскалации конфликта.
Итани подчеркнул, что коммерческие суда продолжают прибывать в порт, но ситуация может измениться в любой момент. Это связано с напряженностью в регионе, вызванной недавними событиями.
В частности, 23 сентября Израиль начал операцию под названием «Стрелы севера», направленную против формирований «Хезболлы». В ходе этой операции израильская авиация наносит удары по объектам движения.
Одним из значительных событий стало убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара 27 сентября.
Это событие вызвало обещание движения продолжать сопротивление Израилю, что увеличивает риск дальнейшей эскалации.
В ночь на 2 октября израильская армия начала ограниченную наземную операцию в южных приграничных районах Ливана.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС уничтожили 50 членов «Хезболлах», включая шесть командиров, в Ливане.