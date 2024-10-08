Прокуратура вмешалась в спор о приеме учеников в 10-й класс в Москве

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что школа № 57 в Москве нарушила право на получение среднего общего образования, закрепленное в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», передает РБК.

В связи с этим прокуратура вынесла представление директору школы Анне Вахнеевой с требованием устранить нарушение.

Конфликт начался после того, как отец школьника Кирилл Малютин узнал, что его сыну отказали в зачислении из-за низкого результата ОГЭ по математике и других претензий, которые, по его словам, не были подкреплены фактами.

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При этом выяснилось, что мальчик сдал ОГЭ с необходимыми результатами, получив баллы, соответствующие требованиям для продолжения обучения.

Малютин также сообщил, что школа ввела дополнительные, не опубликованные критерии для зачисления, которые отличались от ранее объявленных правил.

Он подал иск в Хамовнический суд, но после предложения от школы о зачислении в гуманитарный спецкласс отозвал заявление и перевел сына в другую школу.

С аналогичной проблемой столкнулся и Сергей Шереметьев, отец другой ученицы. Несмотря на отказ от иска, его дочь также решила перейти в другую школу.

Малютин отметил, что после вмешательства прокуратуры стало очевидно, что нарушения школы подтверждены документально, а не являются выдумкой родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что поступили 67 жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в десятый класс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания помощника президента Владимира Мединского о сокращении времени обучения в школе и вузах оправданы, так как образование должно адаптироваться под кадровые требования.

