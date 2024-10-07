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Израиль опроверг вторжение радикалов на дельтапланах
Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана
Израильская армия опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах, заявив об отсутствии угрозы в северных регионах.
Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах в северные районы страны, передает ТАСС.
Пресс-служба военных заявила об отсутствии риска инцидента в сфере безопасности в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала.
Согласно информации 14-го канала израильского телевидения, дельтапланы, замеченные в небе, использовались самими израильскими военными.
Они применялись для доставки снаряжения сухопутным подразделениям в приграничных районах, что вызвало беспокойство у местных жителей.
Беспокойство усилилось из-за событий прошлого года, когда 7 октября 2023 года участники ХАМАС использовали дельтапланы для проникновения в южные районы Израиля. Эти события помнят многие израильтяне и потому активно обсуждаются.
Телеканал Al Jadeed ранее утверждал, что дельтапланы применялись вооруженными формированиями «Хезболлах» для проникновения на север Израиля. Однако информация оказалась недостоверной, что подтвердили израильские военные.
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