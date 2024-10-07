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Эксперт объяснила значение открытия микроРНК для диагностики болезней
Эксперт рассказала о применении микроРНК как маркеров для диагностики и лечения болезней
Молекулы микроРНК, открытие которых удостоено Нобелевской премии по физиологии и медицине, могут применяться для диагностики и классификации заболеваний, а также для восстановления клеточных функций за счет регулирования генетической активности, рассказала заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан.
Молекулы микроРНК, за открытие которых ученые Виктор Амброс и Гари Равкин получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине, могут иметь прикладное значение в медицине, передает ТАСС.
Кудан объяснила, что микроРНК может служить биомаркером для выявления различных заболеваний и их подвидов. «Возможное практическое применение микроРНК заключается в возможности использовать замеры количества этих молекул у пациента как маркер какого-либо заболевания или для определения подвида заболевания», – сказала она. Кроме того, микроРНК может применяться для терапевтических целей, влияя на экспрессию генов.
Молекулы микроРНК представляют собой короткие цепочки из 18-25 нуклеотидов, которые могут присоединяться к матричной РНК и блокировать процесс сборки белков. Это позволяет регулировать активность генов в клетках и использовать микроРНК для восстановления нормальных процессов в организме.
Напомним, Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкину за открытие микроРНК и роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.