El Pais сообщил о начале давления союзников Киева на Зеленского для переговоров

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в последнее время партнеры Украины все чаще настаивают на скорейшем прекращении конфликта, что подтверждается снижением поддержки Зеленского во время его визита в США, передает РИА «Новости».

В статье El Pais также отмечается, что сентябрьские высказывания западных политиков указывают на необходимость организации мирных переговоров и на прекращении конфликта.

Кроме того, El Pais напоминает, что Запад не поддержал агрессивный «план победы» Зеленского. Также издание упомянуло, что Дональд Трамп регулярно критиковал Зеленского в своих публичных выступлениях, что указывает на изменение настроений в отношении украинского лидера.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы.

Американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, в то время как Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.

