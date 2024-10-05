Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине
Спикер парламента Турции Куртулмуш призвал США и ЕС пересмотреть подход к украинскому кризису
Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине, заявил в интервью телеканалу CNN Turk спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
Куртулмуш заявил о необходимости пересмотра США своей позиции по украинскому кризису, он считает, что это поможет оперативно организовать переговоры с участием всех заинтересованных сторон.передает РИА «Новости».
Он отметил, что США считают продолжение конфликта на Украине выгодным, так как это позволяет им блокировать Россию и консолидировать ЕС. Однако, по его мнению, для достижения мира важно, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию по этому вопросу.
«Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без России невозможно провести какие-либо переговоры,» – заявил он, добавив, что США уже двигаются в этом направлении.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин открыт к диалогам с президентом США Джо Байденом, но подчеркнул, что на данный момент никаких переговоров о возможной встрече не проводилось.