В Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине

Спикер парламента Турции Куртулмуш призвал США и ЕС пересмотреть подход к украинскому кризису

Tекст: Вера Басилая

Куртулмуш заявил о необходимости пересмотра США своей позиции по украинскому кризису, он считает, что это поможет оперативно организовать переговоры с участием всех заинтересованных сторон.передает РИА «Новости».

Он отметил, что США считают продолжение конфликта на Украине выгодным, так как это позволяет им блокировать Россию и консолидировать ЕС. Однако, по его мнению, для достижения мира важно, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию по этому вопросу.

«Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без России невозможно провести какие-либо переговоры,» – заявил он, добавив, что США уже двигаются в этом направлении.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин открыт к диалогам с президентом США Джо Байденом, но подчеркнул, что на данный момент никаких переговоров о возможной встрече не проводилось.

