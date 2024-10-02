Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.2 комментария
Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине
Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США надеются на скорое начало урегулирования на Украине
Американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
По его словам, в США осознают, что решение украинского кризиса придется искать за столом переговоров, передает ТАСС.
«И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатического взаимодействия какого-то рода», – сказал Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (организация признана иноагентом в России и включена в перечень нежелательных).
При этом он не предоставил подробностей о возможных шагах или планах.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон ожидал от президента Зеленского концепцию перемирия, а не победы, поскольку Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.