Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине

Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США надеются на скорое начало урегулирования на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в США осознают, что решение украинского кризиса придется искать за столом переговоров, передает ТАСС.

«И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатического взаимодействия какого-то рода», – сказал Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (организация признана иноагентом в России и включена в перечень нежелательных).

При этом он не предоставил подробностей о возможных шагах или планах.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон ожидал от президента Зеленского концепцию перемирия, а не победы, поскольку Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.