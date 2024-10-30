Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.3 комментария
Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
Рогов: ВСУ выбиты из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР
Украинские войска отступили из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки, и в этих населенных пунктах ведется проверка и зачистка, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, в указанных населенных пунктах не наблюдается никакого сопротивления со стороны украинских военных, особенно организованного. В настоящее время там проводится проверка и зачистка территорий, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что темпы наступления и освобождения территорий являются обнадеживающими. После завершения проверок и зачистки данных населенных пунктов Рогов ожидает их фактического освобождения от присутствия украинских войск.
Ранее военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Российские войска также освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР. Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике.