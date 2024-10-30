Рогов: ВСУ выбиты из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Рогова, в указанных населенных пунктах не наблюдается никакого сопротивления со стороны украинских военных, особенно организованного. В настоящее время там проводится проверка и зачистка территорий, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что темпы наступления и освобождения территорий являются обнадеживающими. После завершения проверок и зачистки данных населенных пунктов Рогов ожидает их фактического освобождения от присутствия украинских войск.

Ранее военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Российские войска также освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР. Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике.