Лавров заявил об усилении антироссийских усилий со стороны США и Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США значительно усилил свои антироссийские действия, сообщает ТАСС. Министр подчеркнул, что с момента предыдущего конгресса в октябре 2021 года ситуация на международной арене значительно осложнилась.

Он отметил, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене не увенчались успехом. Лавров подчеркнул, что многие страны продолжают укреплять отношения с Россией в различных форматах и сферах, что подтверждают результаты саммита БРИКС в Казани. По его словам, представительный состав участников нынешнего конгресса демонстрирует бесперспективность планов по разделению Русского мира.

Министр также подтвердил, что все цели специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты. Он заверил, что безопасность России и права ее граждан будут надежно обеспечены. Лавров добавил, что Россия продолжает свою операцию, чтобы предотвратить превращение Украины в враждебное образование под контролем НАТО и защитить русскоязычное население Донбасса и Новороссии.

«Гонения на Украинскую православную церковь – еще одно тому свидетельство, это тоже нарушение устава ООН, который требует уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии», – резюмировал Лавров.

Ранее Лавров сообщил о планах России и Кувейта упростить визовый режим,

Также Лавров заявил о присутствии западных наемников и инструкторов в рядах Вооруженных сил Украины, подчеркнув их роль в использовании западного оружия, Кроме того, глава МИД России назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании.