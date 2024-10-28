Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Лавров заявил о присутствии западных наемников на Украине
Лавров сообщил, что за Киев воюют западные наемники и инструкторы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о присутствии западных наемников и инструкторов в рядах Вооруженных сил Украины, подчеркнув их роль в использовании западного оружия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на стороне Киева воюют западные наемники, добровольцы и инструкторы, сообщает ТАСС. Это заявление было сделано в контексте обсуждения поддержки России со стороны Северной Кореи. Лавров подчеркнул, что без участия западных специалистов украинская армия не смогла бы эффективно использовать как западное дальнобойное оружие, так и собственные средства поражения.
Лавров отметил, что без данных космической разведки, которыми Украина не располагает, и без специалистов по программированию полетных заданий, ВСУ не смогли бы применять ракетную технику. Лавров подчеркнул, что западные инструкторы играют ключевую роль в этом процессе. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.
Ранее президент России неоднократно заявлял о наличии в рядах украинской армии военнослужащих из западных стран, добавил Лавров. По его словам, это не только наемники и добровольцы, но и напрямую западные военнослужащие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине был принят закон, который позволяет иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский его утвердил, что, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, позволит им активнее добивать украинцев.