Tекст: Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, принятый Верховной Радой, который разрешает нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженные силы Украины.

Этот шаг, как ожидается, позволит увеличить количество командиров, не имеющих украинского гражданства, в структурах ВСУ.

По мнению Марии Захаровой, такая мера может способствовать более активным действиям иностранных командиров на фронте.

Она убеждена, что подобная инициатива не соответствует интересам украинского народа и ставит под сомнением мотивы, лежащие в основе таких решений.

«Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», – заметила представитель МИД в своем Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли закон, позволяющий иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.

Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.







