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    Захарова объяснила закон о найме иностранцев в ВСУ
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    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    12 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    14 комментариев
    26 октября 2024, 21:38 • Новости дня

    Захарова объяснила закон о найме иностранцев в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, позволяющий иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ, чтобы они активнее добивали украинцев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, принятый Верховной Радой, который разрешает нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженные силы Украины.

    Этот шаг, как ожидается, позволит увеличить количество командиров, не имеющих украинского гражданства, в структурах ВСУ.

    По мнению Марии Захаровой, такая мера может способствовать более активным действиям иностранных командиров на фронте.

    Она убеждена, что подобная инициатива не соответствует интересам украинского народа и ставит под сомнением мотивы, лежащие в основе таких решений.

    «Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», – заметила представитель МИД в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли закон, позволяющий иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.

    Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.



    26 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    Источник в МИД: Инициатива Гутерриша по судоходству готовилась в Киеве
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству могла быть подготовлена в Киеве, заявил источник в российском МИД.

    Источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил РИА Новости о том, что новая инициатива Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросам судоходства, вероятно, была подготовлена в Киеве. Президент России Владимир Путин выразил намерение изучить данное предложение.

    По словам источника, аналогичное предложение по восстановлению судоходства в Черном море, представленное в июле 2022 года, не могло быть реализовано. Причиной стало невыполнение второго компонента инициативы, который касался облегчения экспорта российского продовольствия и удобрений.

    Также было отмечено, что в марте этого года гнеральный секретарь ООН предпринял еще одну попытку, которую Россия была готова поддержать. Однако в последний момент от этой идеи отказался президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы.

    Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным.

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    26 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    @ US Marines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты получили в распоряжение электронику БПЛА RQ-20 Puma производства США, что позволяет изучить редкие образцы систем беспилотника.

    Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

    Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

    «Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

    В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

    Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    26 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    NYT: Элитные войска КНДР прибыли в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении российской армии, сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru»  со ссылкой на NYT.

    Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.

    Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.

    Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    26 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов

    Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что это приведет к утрате доверия в ЕС.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».

    Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».

    «Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.

    Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.

    Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.

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    26 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Rheinmetall открыл первый завод на Украине
    Rheinmetall открыл первый завод на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине с целью выпуска боевых машин Lynx.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ТСН сообщил об открытии первого оборонного завода на Украине, пишет РИА «Новости». Паппергер отметил, что украинская оборонная индустрия является партнером компании. На новом предприятии будут выпускаться и обслуживаться боевые машины, а производство боевой пехотной машины Lynx планируется начать уже к концу года.

    В марте Rheinmetall объявил о намерении построить четыре завода на Украине, что является частью более широкой стратегии по укреплению оборонного сотрудничества с Киевом.

    Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину могут стать законными целями для России. В Москве также подчеркивали, что поставки вооружений мешают мирным переговорам с Украиной.

    Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

    До этого германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.

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    26 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Американский наемник оскорблял россиян в соцсетях

    Наемник из США Дэниэл Ребар оскорблял россиян и поддерживал ВСУ в соцсетях

    Tекст: Мария Иванова

    Американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный российским судом, активно публиковал провокационные видео в соцсетях, в которых оскорблял россиян и высказывался в поддержку украинских военных.

    Американец Дэниэл Бернард Ребар, заочно арестованный российским судом, обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные в Курской области, сообщает РИА «Новости».

    Прим этом Ребар активно использует соцсети, где выражает поддержку украинским вооруженным силам. Помимо этого, он публиковал видео, в которых признается, что находится на Украине уже три года, а также называл себя «оккупантом» России.

    На видео Ребар появляется в военной форме с шевроном «медик», а его публикации отличаются красноречивостью и использованием литературных приемов. В своих высказываниях он превозносит украинцев и выражает презрение к россиянам, называя их «лягушками». Следственный комитет РФ утверждает, что Ребар и другие наемники незаконно пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область, используя оружие и взрывные устройства.

    По данным Генштаба ВС РФ, подразделения украинской армии 6 августа предприняли наступление на Курскую область, которое было остановлено. Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом противника. Минобороны сообщает, что противник уже потерял более 20 тыс. солдат в этом регионе.

    Ранее российские правоохранители возбудили уголовное дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, подозреваемого в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Российские военные также возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    26 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    На рынке в Одессе произошел бунт из-за рейда ТЦК
    На рынке в Одессе произошел бунт из-за рейда ТЦК
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе на рынке «7-й километр» жители устроили бунт против сотрудников военкомата, пытавшихся провести мобилизацию, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В Одессе произошел бунт на рынке «7-й километр», где местные жители дали отпор сотрудникам военкомата, передает РИА «Новости».

    Местные жители объединились и смогли вытеснить сотрудников военкомата с территории рынка, освободив ранее задержанных мужчин, после чего перекрыли железные ворота рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Сергей Гайдай заявил, что насильно мобилизованные на Украине граждане являются небоеспособным балластом, и подчеркнул, что лишь один из 25 мобилизованных готов к бою.

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    26 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Трое российских военнослужащих смогли продвинуться на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

    Как сообщает RT, трое российских бойцов провели десятидневный рейд в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Это позволило российским силам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться с весны.

    Командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что их группа зашла на три километра вглубь территории, где противник подвозит провизию и боекомплекты.

    Во время операции российские военные вступили в бой с украинскими солдатами. В первом блиндаже они ликвидировали двоих украинцев, а третьего взяли в плен. С помощью вражеской рации Тринашка хитростью заставил других украинских солдат подойти к ним. «Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», – рассказал Тринашка.

    Когда украинские военные осознали, что попали в засаду, они начали использовать дроны и сбрасывать боеприпасы. Российские бойцы, несмотря на это, продолжили операцию и захватили у ликвидированных боевиков планшеты, телефоны и карты. Тринашка отметил, что за все время операции он спал не более четырех суток из-за постоянного напряжения и адреналина.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр, что может привести к ухудшению логистических возможностей ВСУ. Российские военные пересекли канал и закрепились на новой позиции, что усиливает окружение города и создает угрозу для основных каналов снабжения украинской группировки.

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    26 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки в результате наступательных действий освободили в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты около Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово ДНР. Также была отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 740 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и британское 105-мм орудие L119. Был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Берестков и Клебан-Быка ДНР. Также отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, что на этой неделе российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР.

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    26 октября 2024, 13:42 • Новости дня
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    Захарова: Зеленскому дали 50 млрд долларов, чтобы «не вякал» про ядерное оружие
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данный шаг был сделан, чтобы украинский президент не продолжал требовать членства Украины в НАТО или иные ядерные гарантии.

    Захарова отметила, что Зеленский ранее выдвинул ультиматум, заявив, что Украина либо получит членство в НАТО, либо ядерное оружие. Но, по мнению Захаровой, после переговоров в Брюсселе и полученного давления от западных кураторов, Зеленский изменил свою позицию, отказавшись от ядерной риторики.

    «Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов (долларов).

    Ну а жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже», – заметила она.

    Также Захарова привела в пример историческую аналогию с 1938 годом, когда Уинстон Черчилль, описывая события Мюнхенского соглашения, говорил о неизбежности войны после позора. Она сравнила это с нынешней ситуацией вокруг Украины, утверждая, что Зеленский выбрал одновременно и позор, и войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Лидеры стран G7 и главы минфинов подтвердили, что основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

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    26 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Источник в МИД: Путин напомнил Гутерришу о праве наций на самоопределение

    Tекст: Мария Иванова

    На встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Путин подчеркнул важность права наций на самоопределение, которое указано в Уставе ООН, сообщил источник в МИД.

    На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент России Владимир Путин напомнил о важности права наций на самоопределение, передает РИА «Новости».

    «При обсуждении применения международного права в украинском конфликте Гутерреш отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности. В ответ Владимир Путин напомнил, что в Уставе ООН сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», – указал источник в МИД.

    Путин также заявил, что резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не всегда являются консенсусными.

    Путин заметил, что нынешние киевские власти игнорируют права русскоговорящего населения Украины и жителей Донбасса.

    Ранее МИД России выразил недоумение по поводу решения генсека ООН Антониу Гутерриша сначала просить о конфиденциальности встречи с Владимиром Путиным, а затем опубликовать развернутый комментарий об итогах беседы. Новая инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству, как предположил источник в российском МИД, могла быть подготовлена в Киеве.

    Отметим, что Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Киев из-за участия Антониу Гутерриша в работе саммита БРИКС в Казани и переговоров с Владимиром Путиным, что вызвало болезненную реакцию в Киеве.

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    26 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил недавно освобожденный от ВСУ город Украинск и опубликовал видеообращение с кадрами города, отметив усилия российских подразделений.

    Пушилин посетил Украинск, который был недавно освобожден российскими войсками от Вооруженных сил Украины. Пушилин в своем Telegram-канале обнародовал видеообращение, в котором продемонстрировал кадры из города и особо подчеркнул усилия российских подразделений по освобождению населенного пункта.

    В обращении Пушилин отметил, что город Украинск был серьезно укреплен противником за предыдущие годы.


    Он заметил: «У наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, они шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, двигаются вперед».


    Об освобождении Украинска от ВСУ Министерство обороны России сообщило в конце сентября. Численность населения города, по словам Пушилина, составляет около 3 тыс. человек. Этот факт подчеркивает значимость освобождения для жителей региона и стабилизации обстановки.

    Накануне сообщалось, что российские военные

    вошли в центр города Селидово, хотя в западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ. Украинская армия

    пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов.

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    26 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на новом заводе Rheinmetall на Украине, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев предупредил, что Россия готовит ответ на запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине.

    «Мы с нетерпением ждем праздничного салюта прямо на производстве», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    В качестве иллюстрации зампред Совбеза прикрепил к своему посту видео со взрывом неизвестного объекта.

    Ранее Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина будет продолжать усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.

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    26 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    @ G7 Italy 2024/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран G7 и главы минфинов в совместных заявлениях сообщили, что достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Указывается, что лидеры стран G7 «достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 млрд долларов в виде кредитов», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что кредиты будут погашаться за счет «чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизации российских суверенных активов» от замороженных активов России, находящихся в юрисдикциях ЕС и, возможно, в других странах G7.

    Средства будут предоставляться в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты «будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании».

    В заявлении G7 подчеркивается, что часть средств будет направлена на поддержку восстановления Украины, а также на удовлетворение ее срочных бюджетных и военных потребностей. Финансирование будет распределено по нескольким каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

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