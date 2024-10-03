Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
Представитель Дурова опроверг роман основателя Telegram с Ириной Болгар
Представитель Дурова заявил, что основатель Telegram и Ирина Болгар не были вместе
Представитель Павла Дурова опроверг слухи о романтических отношениях сооснователя Telegram с Ириной Болгар, заявив, что они никогда не были парой, сообщает газета The New York Times (NYT).
Он также отметил, что Дуров выделяет по 10 тыс. долларов ежемесячно на содержание каждого из своих детей. Однако, по словам представителя, Болгар тратила эти средства на предметы роскоши, сообщает ТАСС. «Господин Дуров надеется, что швейцарское правосудие решит спор, и средства будут использоваться на содержание детей», – добавил он.
В августе власти Швейцарии начали расследование против Дурова в связи с обвинениями Болгар в применении насилия к ребенку. Иск был подан в Женеве в марте 2023 года, где утверждалось, что Дуров применял физическое насилие к одному из детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ирина Болгар заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова и считает Telegram совместно нажитым имуществом. Также сообщалось, что она подала иск в суд с требованием раздела собственности на платформу Telegram.