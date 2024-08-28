Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии

В Женеве начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком

Tекст: Алексей Дегтярев

Заявление подано по трем эпизодам насильственных действий, которые отец якобы совершил в отношении ребенка 2017 года рождения, передает РИА «Новости».

Женевская прокуратура не стала возбуждать уголовное преследование, так как эпизоды случились более трех месяцев до начала расследования. Болгар обжаловала это решение.

Решение об отказе в возбуждении отменили, в прокуратуре проведут следственные действия или расследования, которые ведомство сочтет необходимыми, говорится в решении суда.

По данным агентства, имена затронутых лиц не разглашаются, но детали указывают, что иск был подан Ириной Болгар против Павла Дурова. Источник в Женеве подтвердил, что речь идет об этих лицах.

Отмечается, что жалобу подали в связи с тремя случаями насилия с апреля 2021 года по июль 2022 года в Париже, ОАЭ и Женеве.

Ранее Politico сообщила, что Франция объявила в розыск брата задержанного в Париже Дурова.