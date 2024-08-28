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    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

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    28 августа 2024, 14:35 • Новости дня

    Франция объявила в розыск брата Дурова

    Politico: Франция объявила в розыск брата Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брат задержанного в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск на территории Франции, пишет Politico со ссылкой на судебный документ.

    По данным Politico, ордеры на арест братьев Дуровых были выданы властями Франции в марте этого года по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы, передает ТАСС.

    Франция выдала ордеры после того, как Telegram проигнорировал запрос об установлении личности пользователя мессенджера, который обвиняется в распространении и изготовлении детской порнографии, говорится в материале. Также в обосновании ордеров указано использование мессенджера преступными группировками.

    В материалах дела также фигурирует вице-президент Telegram Илья Перекопский, пишет издание.

    Ранее стало известно возможное место заключения Дурова во Франции.

    26 августа 2024, 01:17 • Новости дня
    Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова

    Shot: Пропавшая спутница Дурова Вавилова переехала в Дубай из Москвы

    Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова
    @ shot_shot

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная спутница основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуч Юлия Вавилова, пропавшая после его задержания во Франции, переехала из Москвы в Дубай два года назад, сообщили СМИ.

    Вавиловой 24 года, она до переезда в Дубай жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канале Shot.

    В 2022 году криптокоуч переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке. Вавилова называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    Судя по фотографиям и постам в соцсетях, Вавилова недавно посещала Казахстан и Кыргызстан, в те же дни, что и Павел Дуров, но совместных снимков с бизнесменом у девушки нет.

    Ранее Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

    Коментарии (51)
    27 августа 2024, 19:03 • Новости дня
    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор

    Адвокат Либескинд: Дуров может провести в СИЗО Франции до четырех лет

    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова могут отправить в следственный изолятор, так как есть негативный фактор, мешающий выйти ему на свободу под судебным надзором, заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

    После завершения содержания под стражей бизнесмен либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо попадет к следственному судье, который предъявит новое обвинение, сказал Либескинд РИА «Новости».

    Есть «значительный риск», что Дурова поместят в СИЗО до суда, так как он не проживает во Франции. Судья может посчитать, что предприниматель не явится в суд и покинет страну. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет, заключил юрист.

    Также ранее Либескинд отмечал, что власти Франции не могут запретить Дурову получать российскую консульскую помощь.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции не имеет под собой политической подоплеки, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи», – сообщил Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее в Еврокомиссии заявляли, что в ЕС нет закона о цифровых услугах, предполагающего арест, потому Дурова арестовали по законам Франции.

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    26 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции обвинили в 12 преступлениях, сообщили в парижской прокуратуре в понедельник.

    Дело в отношении бизнесмена открыли 8 июля 2024 года, сообщили в прокуратуре города РИА «Новости».

    В число преступлений включили отмывание преступлений организованной преступной группой; объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности; предоставление средств криптологии без аутентификации или проверки целостности; импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

    Также вменяется соучастие в администрировании онлайн-платформы с незаконными транзакциями; соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер; соучастие в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств; соучастие в мошенничестве организованной группой и соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

    Там пояснили, что предприниматель может оставаться под стражей в полиции до 28 августа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.

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    26 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Западные СМИ назвали необычным заявление Макрона о задержании Дурова

    NYT назвала заявление Макрона о задержании Дурова необычным шагом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя Telegram Павла Дурова стало необычным шагом для французских властей, сообщает The New York Times.

    «Это был необычный шаг для Макрона, поскольку французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования», – отмечается в статье NYT.

    Издание напомнило, что ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не имеет политической подоплеки. По его словам, задержание произошло в рамках судебного расследования, начатого в стране 8 июля, и окончательное решение о виновности или невиновности Дурова примут судьи.

    Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа.


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    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    26 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    Вучич на примере Дурова показал произошедшие за пять лет на Западе перемены

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, отметив, что в мире наблюдается искажение реальности, поскольку Запад адаптирует ситуацию под свои интересы.

    Он указал, что в 2018 году, когда на Дурова оказали «первое мягкое давление со стороны России», 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать право на свободу, передает РИА «Новости».

    «Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», – заявил Вучич в эфире TV Pink.

    Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже 24 августа. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в ряде правонарушений, включая непредставление властям запрашиваемой информации.

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    27 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря

    Американист Дробницкий: Задержание Дурова усилило политический раскол в США

    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский политикум все больше поляризуется: любой информационный повод может усилить вражду противоборствующих лагерей. Преследования главы Telegram усиливает напряжение вокруг предвыборных дискуссий о свободе слова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме предположили, что за задержанием Павла Дурова стоят США.

    «Telegram слабо распространен в США. Обычно этим мессенджером пользуются сотрудники СМИ. Поэтому и создатель приложения Павел Дуров для простых американцев остается по большому счету лицом малоизвестным», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Другое дело, что для таких людей, как Илон Маск или Такер Карлсон, бренд Telegram – не пустой звук. Для них произошедшее может послужить еще одним поводом для упоминания степени проседания свободы слова в западном мире. Они уже активно обсуждают задержание Дурова, критикуют ту либеральную модель, строителями которой выступали в том числе и люди из администрации Байдена», – подчеркивает собеседник.

    «То есть данное событие стало еще одной каплей в огромном море противоречий американской политики. Интересно, что люди из республиканского и демократического лагерей дают задержанию создателя Telegram радикально полярные оценки. Это позволяет убедиться в том, что страна фактически разделена на две ненавидящие друг друга части», – уточняет эксперт.

    «И в этом контексте ситуация может сказаться на ходе выборов в США. Критики Байдена получили очередной повод для упреков в сторону нелюбимого президента. Однако разогнать с помощью Дурова волну общественного недовольства будет непросто. В конечном счете для этого нужен минимум арест Илона Маска», – акцентирует собеседник.

    «Что касается степени причастности Штатов к задержанию Дурова – в настоящий момент оценить ее крайне непросто. У нас мало данных, однако здесь куда большую роль играет общественное мнение. В ситуации колоссальной международной напряженности многие попросту готовы поверить в то, что США имеют к этому событию непосредственное отношение – а значит, эту позицию могут использовать политические оппоненты Байдена», – заключил Дробницкий.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США. По его мнению, американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную платформу и расширить свое влияние в информационном пространстве.

    «Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», – заявил Володин.

    Спикер Госдумы отметил, что Госдепартамент и ЦРУ неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Именно это и стало причиной преследования Дурова, считает он.

    «Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – указал Володин.

    На фоне истории с задержанием Дурова, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома, пишет «Газета.ru».

    «В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и высказывали большое недовольство нашими командами, если мы не соглашались», – сообщил Цукерберг.

    Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», – цитирует Цукерберга РИА «Новости».

    Между тем Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет преследование Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что преследование главы мессенджера не имеет «политической подоплеки». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как социальных, так и военных.

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    26 августа 2024, 21:59 • Новости дня
    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона

    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона от власти

    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Депутаты левой партии «Неподчинившаяся Франция» направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эммануэля Макрона от должности президента республики. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщил национальный координатор партии Мануэль Бомпар.

    «Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», – отметил он, передает ТАСС.

    «Неподчинившаяся Франция» приняла такое решение после того, как Макрон отказался назначить кандидата от левого «Нового народного фронта» – экономиста Люси Касте – на пост премьер-министра.

    Ранее в Елисейском дворце заявили, что такое правительство было бы «недееспособным».

    Напомним, Макрон отклонил кандидатуру левых на пост премьера Франции.

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    26 августа 2024, 01:24 • Новости дня
    Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен

    AFP: Суд во Франции продлил срок содержания Дурова под стражей

    Срок содержания Павла Дурова под стражей продлен
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей, сообщило Agence France-Presse.

    В публикации AFP уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции».

    Французские СМИ пишут, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов, передает РИА «Новости».

    После завершения первоначального этапа Дурова могут освободить или выдвинуть обвинения для ареста.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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    26 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции

    Внук де Голля назвал отказ Франции звать Россию на годовщину Нормандской операции плевком

    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ французской стороны приглашать российских представителей на 80-ю годовщину освобождения Парижа стал плевком в память героев войны, заявил внук бывшего президента страны Шарля де Голля Пьер де Голль.

    Де Голль заявил, что лично был ущемлен и возмущен тем, что Россию не пригласили на церемонию по случаю Нормандской операции, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало «плевком по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны».

    Внук президента отметил, что Россия заплатила «самую тяжелую, самую большую цену» в борьбе за освобождение от нацизма, без нее Европе было бы сложнее, а может быть, «и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия».

    Де Голль добавил, что ведет борьбу за «информационную и историческую правду» и против отрицания культуры и идентичности наций.

    Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо называл позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    27 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть, по каким причинам был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».

    «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 13:28 • Новости дня
    Рар: Задержание Дурова – часть информационной войны

    Политолог Рар: Задержание Дурова укрепит правые силы в Европе

    Рар: Задержание Дурова – часть информационной войны
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задержание Павла Дурова будет иметь негативные последствия как для французских властей, так и для Европы в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, дело может либо закончиться «сговором» между Парижем и основателем Telegram, либо пойти «по жесткому сценарию». Ранее бизнесмен Илон Маск потребовал от Эммануэля Макрона объяснений из-за задержания Дурова.

    «На Западе задержание Павла Дурова восприняли с большой тревогой. Основатель Telegram может стать своего рода вторым Джулианом Ассанжем, а это попортит престиж как Эммануэля Макрона, так и французских властей в целом, а также укрепит правые силы во Франции и Европе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, стоит ожидать обвинений в адрес Парижа и Брюсселя из-за нарушений прав человека и свободы слова. «Правящие либеральные элиты в Европе, скорее всего, будут торжествовать, что задержан некий «русский злоумышленник», и обвинят Дурова в том, что он якобы способствовал «кибертерроризму». Но у задержанного быстро найдутся влиятельные защитники», – уточнил собеседник.

    Рар допускает, что дело закончится «сговором» между Францией и основателем Telegram. Однако, добавил он, события могут развиваться и «по самому жесткому сценарию». «В этом случае Париж объявит, что Дуров нарушал каноны «либеральных ценностей» и таким образом боролся со свободным Западом, а потому должен понести строгое наказание. Тогда французским властям будет неважно, обвиняют ли их в нарушении каких-то прав и свобод», – детализировал политолог.  

    «Цель задержания Дурова в таком случае станет очевидна – запугать владельцев других социальных сетей, например Илона Маска, отнять у них контроль над их информационными монополиями. Дело в том, что на Западе понимают: политики типа Дональда Трампа или Марин Ле Пен могут прийти к власти не благодаря традиционным СМИ, а при поддержке в социальных сетях. Возможно, задержание Дурова – часть информационной войны», – заключил Рар.

    Ранее Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет задержание бизнесмена неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

    Журналист Такер Карлсон в свою очередь назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры. «Администрация Байдена поощряет Францию, Макрона и задержание владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который сейчас находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», – сказал он в ходе беседы с приостановившем свою предвыборную кампанию независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди – младшим.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Коментарии (4)
    27 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

    TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже

    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.

    Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.

    Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.


    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 00:53 • Новости дня
    Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова

    Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, позднее их отпустили, сообщила Figaro.

    Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».

    Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она  разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.

    Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

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