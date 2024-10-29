Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Песков напомнил о словах Путина по поводу военных из КНДР в России
Песков отказался комментировать заявления о военных из КНДР в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.
Песков отметил, что нечего добавить к словам Путина, который обсуждал этот вопрос на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.
Ранее Путин прокомментировал снимки, опубликованные Сеулом, которые якобы указывают на присутствие военных из КНДР в России. По его словам, если такие снимки существуют, «значит, они чего-то отражают».
Также Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат вопрос о применении статьи договора о военной помощи.
Американская газета The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.
Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».