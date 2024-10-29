Песков напомнил о словах Путина по поводу военных из КНДР в России

Песков отказался комментировать заявления о военных из КНДР в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что нечего добавить к словам Путина, который обсуждал этот вопрос на пресс-конференции после саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

Ранее Путин прокомментировал снимки, опубликованные Сеулом, которые якобы указывают на присутствие военных из КНДР в России. По его словам, если такие снимки существуют, «значит, они чего-то отражают».

Также Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат вопрос о применении статьи договора о военной помощи.

Американская газета The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».



