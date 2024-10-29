ВС России нанесли поражение центру управления БПЛА генштаба ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также ВС России поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 139 районах. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 98 беспилотников самолетного типа.

С начала специальной военной операции ВС России уничтожили 647 самолетов, 283 вертолета, более 34 тыс. дронов, 584 ЗРК, 18 902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 машину РСЗО, 16 927 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области. За прошлую неделю российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК.

Также морские пехотинцы Черноморского флота успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, в том числе два танка.