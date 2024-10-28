Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Военная делегация ЮАР прибыла в Москву для переговоров
Военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву для обсуждения двустороннего военного сотрудничества, сообщило Министерство обороны.
Визит военной делегации ЮАР начался с церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемонию возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков, передает ТАСС.
В ходе визита Россия и ЮАР планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия в области обороны и безопасности, а также укрепление двусторонних связей.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса принимал участие в саммите БРИКС в Казани, где призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений в мире.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем ЮАР помогает России.