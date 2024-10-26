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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    Минюст предложил выплачивать алименты детям до 23 лет
    Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    Иран оценил результаты нападения Израиля
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    Володин рассказал о новых вступающих в силу в ноябре законах
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    11 комментариев
    26 октября 2024, 11:02 • Новости дня

    В Коркино загорелись принадлежащие цыганской диаспоре дом и автомобиль

    Tекст: Александра Юдина

    В Коркино Челябинской области произошел пожар, в результате которого загорелись частный дом и автомобиль, предположительно принадлежащие цыганской диаспоре, сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.

    По данным ведомства, в городе Коркино Челябинской области произошло возгорание частного дома и автомобиля, после чего на место происшествия направили полицейских, передает РИА «Новости».

    «Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля», – указано в сообщении МВД.

    Местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, дом и автомобиль принадлежат цыганской диаспоре. Полиция привлекла экспертов-криминалистов и проводит мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента.

    В Коркино вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Позже в Коркино был задержан подозреваемый в стрельбе. В тот же день суд в Челябинске арестовал подозреваемого в стрельбе.

    25 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг 78,5%

    Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября, за неделю он вырос на 1,4%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

    Рейтинг одобрения деятельности президента России составил 75,8%, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущей неделей.

    Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 53,5%, рост за неделю составил 0,7%. Положительно деятельность правительства в целом оценивают 50,9% опрошенных, что также на 1,4% выше предыдущих показателей.

    Уровень доверия к Михаилу Мишустину повысился до 61,5% (+0,6%), при этом уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 31,3%, за неделю он снизился на 0,1%.

    Лидер «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов получил поддержку 26,6% респондентов, потеряв 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев (лидер «Новых людей») улучшили свои позиции, получив 21,6% (+3,5%) и 8,9% (+0,9%) соответственно.

    На фоне этого уровень поддержки партии «Единая Россия» немного снизился, составив 35,6% (-0,6 % за неделю). В то же время ЛДПР улучшила свои позиции, достигнув 10,6% (+0,8 %), КПРФ – 10,0% (+0,5%), а партия «Новые люди» сохранила стабильность на уровне 7,1% (+0,1%). «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» также зафиксировала рост поддержки до 4,3% (+0,7%).

    Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Ранее опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября, показал, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди россиян достиг 78%. При этом 79% респондентов положительно оценивали его деятельность.

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    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Коментарии (18)
    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    25 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая

    Bloomberg: США намерены ввести в строй оружие против спутников России и Китая

    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В следующем году американские власти намереваются ввести в строй вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников, сообщает Bloomberg.

    Новая система якобы носит наименование Meadowlands, она должна нейтрализовать спутники на начальных стадиях конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что технические трудности задержали введение системы на два года. Изначально оружие должно было встать на вооружение к октябрю 2022 года. Теперь же считается, что в первом квартале 2025 года будут в боеготовности 32 единицы такого оружия.

    Впервые о системе Meadowlands сообщили в 2020 году. Ее новая версия оснащена современным ПО и обладает расширенными возможностями.

    В мае New York Times сообщала, что Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак. Между тем Россия неоднократно заявляла, что не размещает в космосе ядерное оружие.

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    25 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину

    Путин сообщил о возможности поставок газа в Европу через различные маршруты

    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не намерена отказываться от поставок газа европейским потребителям, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив возможность использования нескольких маршрутов для транзита. При этом он отметил, что бронирование мощностей для поставок газа через Украину на следующий год должно начинаться с июля, срок уже пропущен.

    По словам главы государства, российский газ может поступать к европейским потребителям через различные пути, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что существует два маршрута через украинскую территорию. Один из них – это ГИС «Сохрановка». Этот пункт достаточно давно закрыт Украиной.

    «А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», – сказал глава государства. Он добавил, что Киев пока не проявляет желания продлить транзитное соглашение на 2025 год.

    Президент также указал на то, что бронирование мощностей для поставок газа из России через Украину на 2025 год уже следовало начать в июле, однако этот срок был упущен. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность поставлять газ в Европу по различным маршрутам и готова к сотрудничеству с европейскими партнерами , подытожил Путин.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, и Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

    Директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер заявил FT, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины.

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    25 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду

    Биотехнолог Духовлинов рассказал, как вылечить простуду в кратчайшие сроки

    Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Для детоксикации отлично подходят капельницы. С их помощью можно поставить себя на ноги за 1-2 дня. Я самостоятельно себе провожу такие процедуры и всегда удается привести организм в порядок и не пропустить важных мероприятий», – рассказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. По его словам, если вирус попал в организм, то нельзя «прогревать» себя в бане и следует с осторожностью принимать иммуномодуляторы – некоторые заболевания они могут усилить.

    «Вирусов, вызывающих симптомы ОРВИ, очень много видов. Соответственно, если мы заболеваем, возникает боль в горле, насморк и температура, то виновниками такого состояния может быть очень большое разнообразие инфекционных агентов. И их никто не диагностирует массово, такой системы не существует. Можно определить вирус гриппа, парагрипп, аденовирус, есть еще некоторые анализы, определяющие другие типы, но никто их массово не сдает, и истинная эпидемиология остается неясной», – говорит Духовлинов.

    При этом, продолжает специалист, данные симптомы могут быть и от инфекционных агентов, которые мутировали либо вообще еще не открыты, поэтому их не определяют тест-системы. Соответственно, специфических лекарств против таких заболеваний нет.

    «Самая первая ошибка – начать специально «прогревать» организм. Это расширяет сосуды, усиливает кровоток, и инфекционные агенты еще сильнее разносятся по организму, вследствие чего заболевание может пройти тяжелее. Поэтому при заболевании никаких бань и горячих компрессов», – советует биотехнолог.

    Препараты для поднятия иммунитета, по его словам, работают исключительно до заболевания и в самый первый, максимум на второй день болезни. В остальных случаях они бессмысленны и могут быть даже опасны.

    Специалист рассказывает, что некоторые вирусы используют для своей репликации феномен антитело-зависимого усиления инфекции. Например, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), который составляет значительный процент ОРВИ, использует для своего размножения иммунитет на самого себя в организме человека.

    «Если быть точнее, то во время заболевания иммунитет нужно очень грамотно стимулировать, так как компонентов иммунитета много, и можно активировать, например, фагоцитирующую компоненту, которая будет «поедать» вирус, но не антительную компоненту, которая может по этому феномену усилить размножение именно данного вируса. Причем подчеркиваю, антителами РСВ усиливается, а, например, грипп антителами хорошо блокируется. Так что иммуномодуляторы иммуномодуляторам рознь», – предупреждает Духовлинов.

    При этом, отмечает он, если необходимо срочно поправиться и нужны силы, то есть ряд эффективных способов. Самым эффективным в случае заболевания, по словам Духовлинова, остаются грамотное проведение симптоматического лечения и детоксикация организма. Он подчеркивает, что работать в простуженном состоянии опасно – это разрушает сосудистую систему. Причем это не проявляется сразу, просто атеросклероз (болезнь сосудов, на которых образуются жировые отложения, закупоривающие сосудистые каналы) может наступить лет на десять раньше.

    «И причина этого – воспалительные процессы от инфекционных агентов и их «обломков». Это как раз то, что нужно детоксицировать. Для детоксикации отлично подходят капельницы. С их помощью можно поставить себя на ноги за 1-2 дня. Это самые разнообразные реамберины, глутатионы, витамины. Эффект от внутривенного введения очень быстрый и качественный, если все грамотно подобрано специалистами. Лично я самостоятельно себе осуществляю такие процедуры и всегда удается привести организм в порядок и не пропустить важных мероприятий. Кроме капельниц подходят все методы приема оральных препаратов, проводящие к повышению глутатиона в крови», – делится эксперт.

    Он отмечает, что за последние годы было открыто, что некоторые антибиотики имеют противовирусное действие. Это совершенно новая парадигма, так как всегда считалось, что антибиотики работают только против бактерий. Теперь есть реальные данные об ингибировании репликации вирусов, но лишь некоторыми веществами класса антибиотиков. Грамотное использование этих данных, по словам собеседника, позволит повысить эффективность борьбы с заболеваниями на ранних этапах.

    Важным этапом является и восстановление организма. «Всем известно состояние, когда во время инфекции или после наступает жесткий приступ астении – нет сил. На рынке совсем немного препаратов от этого синдрома. И одними витаминами тут дело не решишь. Главное, не путать две вещи – стимуляцию организма и его восстановление. При астении можно простимулировать себя кофе и витаминами, но потом будет резкий упадок сил, так как энергетический ресурс организма будет совсем исчерпан. Восстановление – это принять препараты, которые не стимулируют, а дают энергию организму. Тогда будет адекватная борьба с астенией. Это препараты ряда, например, производных креатина и цитруллина», – заключил Духовлинов.

    Ранее врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, на какие заболевания чаще всего жалуются работники офисов. Среди них она назвала респираторные инфекции, атакующие офисников каждый сезон.

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    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    25 октября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине

    Политолог объяснил «взрывную» реакцию Запада на слова Путина о военных КНДР

    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе не поняли иронии президента России и всерьез стали анализировать сюжет с северокорейскими войсками на Украине. У подобной реакции в СМИ есть несколько объяснений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Путин иронично ответил на вопрос про якобы наличие военных КНДР в зоне СВО.

    «Реакция Путина на вопрос о спутниковых снимках – чистейший троллинг, если выражаться молодежным сленгом. Представителям западных СМИ нужно было весело посмеяться, но они не поняли иронии и решили заняться «серьезной аналитикой». Президент России запустил волну, которая сейчас наблюдается в зарубежной прессе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, однако документ еще не имплементирован, о чем также говорил Путин. При этом южнокорейская и украинская разведки на протяжении последних недель продолжают утверждать, что в зоне спецоперации якобы находятся северокорейские военные. «Для Украины эта история – возможность привлечь к себе внимание, добавить драматизма в оценку ситуации другими странами. Кроме того, Киев использует этот сюжет как один из фронтов информационной войны», – уточнил собеседник.

    Мотивы Южной Кореи немного сложнее, добавил Ткаченко. Он напомнил, что Сеул присоединился к минимальному набору антироссийских санкций, продолжает закупать СПГ и другие ресурсы у России. «Но постепенно Южная Корея переходит из разряда латентных в лагерь откровенных противников Москвы. Южнокорейская сторона тоже использует сюжет с военными КНДР как элемент информационной войны с нами, причем с явным намерением поднять градус конфликта и обозначить свою враждебность», – рассуждает эксперт.

    При этом взрывная реакция СМИ на слова Путина о военных КНДР вполне объяснима. Ткаченко выдвигает несколько предположений. «Во-первых, на Западе, возможно, таким образом хотят оправдать военное поражение Украины. Сейчас нет такого выпуска ведущих ежедневных газет, где бы не констатировался тот факт, что украинская оборона трещит по швам и может посыпаться полностью», – указал он.

    «Во-вторых, муссирование в Европе и США слухов о северокорейцах в СВО призвано повлиять на законодателей, чтобы те выделяли больше денег, а также на граждан, чтобы они одобряли более деструктивную и агрессивную политику своих правительств», – продолжил политолог.

    «В-третьих, Запад может готовить объяснение своему отступлению с Украины, неудачам на Ближнем Востоке и оборонительную тактику Южной Кореи и Филиппин в конфликте на Дальнем Востоке», – допускает спикер. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в сюжет с военными КНДР пытаются включить третью сторону – Китай. Он указал, что британские СМИ пишут об опасениях Пекина по поводу повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в северном треугольнике против южного треугольника – Южной Кореи, Японии и США.

    «КНР вплетают в эту историю исключительно для того, чтобы найти трещины в российско-китайском партнерстве. Исторически Центральная Азия считалась проблемной зоной в отношениях Москвы и Пекина, но мы, по-моему, очень хорошо «расходимся бортами» с Китаем в этом регионе», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, иронично назвал спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о присутствии северокорейских солдат в России, «серьезной вещью». При этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

    Российский лидер напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи, был ратифицирован. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора», – сказал Путин.

    В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны».

    Об отправке северокорейских войск в Россию ранее сообщили в украинской и южнокорейской разведках. По их данным, переброшены могли быть несколько тысяч человек из потенциальных 10-12 тысяч. И Москва, и Пхеньян эти данные отвергали. Но ирония Владимира Путина, по всей видимости, заставила западных аналитиков уверовать в фейк, созданный Киевом и Сеулом.

    Так, британские СМИ почувствовали «беспокойство» Китая по поводу предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине. Как сообщает газета Financial Times, Пекин выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По информации газеты, северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – пошутил президент.

    Напомним, политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слухи о северокорейских военных на Украине. По его мнению, Киев таким образом пытается масштабировать украинский конфликт.

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    25 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море

    WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    @ REUTERS

    Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.

    Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.

    Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.

    Коментарии (27)
    25 октября 2024, 16:29 • Новости дня
    Автоэксперт назвал выбирающих автомобильные номера без триколора людей

    Автоэксперт Лысаков поддержал обязательное введение триколора на все российские номерные знаки

    Автоэксперт назвал выбирающих автомобильные номера без триколора людей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ездить за границей без триколора на номерах – то же самое, что участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны, сказал газете ВЗГЛЯД председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя сообщения о том, что значок российского флага станет обязательным для всех автомобильных номеров России.

    На российских номерах присутствие значка триколора намерены сделать обязательным элементом. Работа по внедрению данных изменений в государственный стандарт уже ведется, ее планируют завершить уже в конце этого года.

    «У нас уже сейчас государственные регистрационные номера выдаются со значком российского флага. Однако, если с номерами что-то происходит, например, они пришли в негодность или их украли, то водители иногда заказывают их в частных компаниях. И вот там как раз уже можно выбрать номера с триколором или без него», – говорит Лысаков.

    Он рассказывает, что автомобильные номера без значка российского флага могут быть востребованы среди тех граждан, которые часто выезжают за границу на собственном автомобиле.

    «Не исключаю, что тот, кто не хочет «дразнить гусей», флаг свой показывать российский, такие номера и заказывают. Но я считаю, что это малодушие. Это же то же самое, что выступать на спортивных соревнованиях без флага, без гимна. Я считаю, это неправильно. Лично я выезжаю на своей машине, и на моих номерах флаг есть, я горжусь им», – делится собеседник.

    Автоэксперт напоминает, что наличие флага страны, в которой номера для автомобиля были выданы, это обычная практика для многих стран мира.

    В середине октября президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать устройства, скрывающие автомобильные номера. Нарушители будут лишены водительских прав сроком до полутора лет.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    25 октября 2024, 11:21 • Новости дня
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    @ TINGSHU WANG/POOL/EPA/ТАСС

    Британские СМИ почувствовали беспокойство Китая по поводу предполагаемой отправки 12 тыс. северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине, что может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и усилить влияние США и их союзников в регионе.

    Как сообщает британская газета Financial Times, Китай выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию для поддержки борьбы с Украиной. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По данным западных союзников, пишет FT, Северная Корея направила более 12 тыс. солдат, замаскированных под представителей этнических меньшинств из Сибири, для участия в боевых действиях на стороне России. Эксперты отмечают, что это только усилит беспокойство Китая в связи с военными связями его соседа.

    Северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Аналитики отмечают, что Россия и Северная Корея заключили стратегическое партнерство, включая взаимопомощь в случае агрессии, что вызывает глубокую озабоченность Китая. Кроме того, Пекин опасается возможной эскалации конфликта, в который может быть вовлечен сам Китай.

    Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу передачи Россией военных технологий Северной Корее, что может ускорить гонку вооружений в регионе. Однако некоторые аналитики считают, что Москва не будет ставить отношения с КНДР выше, чем с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».

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    25 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Арестован убийца женщины-таксиста в Челябинской области

    Суд арестовал жителя Коркино на два месяца по подозрению в убийстве женщины-таксиста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Челябинской области суд арестовал жителя Коркино, подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия о заключении под стражу.

    Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону уточнила, что решение о заключении под стражу принято до 24 декабря 2024 года, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника ОВД города Коркино Челябинской области отстранят после убийства женщины-таксиста, что вызвало общественные волнения в регионе, также в Коркино задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам, против которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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    25 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    Ирландский журналист указал на деталь в заявлении Путина о ВСУ
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова президента России Владимира Путина, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы избежать выборов и сохранить свою власть.

    Боуз выделил слова Путина о значительных потерях среди украинских военных. Журналист утверждает, что это связано с политическими мотивами со стороны Киева.

    Боуз отметил, что правительство Зеленского продолжает жертвовать украинскими военными, чтобы удержать власть. «По сути, ими жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих на Курском направлении за последние 30 дней, о чем сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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    25 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков: Кремль перестал считать WSJ и другие американские СМИ авторитетными

    Песков: Кремль перестал воспринимать WSJ из-за ложной информации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль больше не считает газету The Wall Street Journal авторитетным изданием из-за многочисленных ложных публикаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, аналогичная ситуация сложилась и с рядом других американских СМИ, которые публикуют недостоверные материалы, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о том, знает ли Кремль о публикации WSJ, в которой говорится, что Россия якобы передала йеменским хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, Песков ответил отрицательно.

    «К сожалению, и в этом издании, и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», – заявил он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана якобы предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов. Кроме того, в последних публикациях WSJ говорится также, что Северная Корея якобы направила около 1500 военнослужащих спецназа на обучение в Россию.

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