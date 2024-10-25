Устроивший стрельбу по людям мужчина задержан в Коркино

Правоохранительные органы задержали 58-летнего мужчину за стрельбу по людям в Коркино

Tекст: Вера Басилая

В СУ СК по Челябинской области заявили, что задержали местного жителя по подозрению в стрельбе по двум мужчинам. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц», передает ТАСС.

Между тем в правительстве Челябинской области сообщили, что два человека госпитализированы в Коркино Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста. Оба пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Также власти Челябинской области заявили, что ситуация в Коркинском муниципальном округе стабильна и находится под личным контролем губернатора Алексея Текслера, передает РИА «Новости».

Он лично координирует деятельность органов власти, чтобы обеспечить порядок в регионе.

Ранее в Коркино было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области. Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.

Сообщалось также, что в Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.