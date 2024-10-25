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    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
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    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
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    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к декабрю
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня

    В Коркине два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркине два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркине двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

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    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

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    24 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

    Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны – партнеры БРИКС, скорее всего, получат возможность участвовать в официальных мероприятиях организации, а также смогут вовлекаться в работу экономических инициатив объединения. Со временем их список будет меняться, адаптируясь под геополитические реалии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС .

    «На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

    «Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

    Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

    «Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

    Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

    «При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

    «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.

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    24 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Губернатор Челябинской области проинформирован о волнениях в Коркино из-за убийства таксистки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области, глава региона Алексей Текслер проинформирован о случившемся, сообщили в облправительстве.

    По указанию губернатора в Коркино направлены его заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники Главного управления МВД по региону и подразделения сил специального назначения Росгвардии, добавили в правительстве.

    В сообщении правительства Челябинской области отмечается, что правоохранительным органам оказывается максимальная помощь.

    В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора, сообщает URA.ru. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

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    24 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пригороде Грозного неизвестные атаковали колонну Росгвардии, в результате чего один военнослужащий погиб, еще одного госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По информации Росгвардии, в результате обстрела один из военнослужащих скончался, второй получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС. Нападавших разыскивают.

    Ранее Новочеркасский гарнизонный суд приговорил жителя Чувашии Артема Артемьева, проходившего службу по контракту в Новочеркасске, к 7,5 годам колонии за нанесение ножевых ранений начальнику.

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    24 октября 2024, 17:46 • Новости дня
    В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам с 1 января следующего года предусмотрены в бюджете Социального фонда России, граждане начнут получать выплаты уже в январе, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

    Для пенсионеров, чей график выплаты приходится на начало месяца, суммы будут перечислены досрочно в декабре, отметил Чирков, передает РИА «Новости».

    Глава Соцфонда также уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам будет выделено более 106 млрд рублей. «Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе наши граждане получат сумму пенсии с учетом индексации. У нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации выплачены», – сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы.

    Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.

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    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    24 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Силуанов: Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от замороженных активов иностранных лиц, как заявил министр финансов Антон Силуанов.

    В комментарии телеканалу «Россия-24» Силуанов отметил, что Россия уже реализует меры в ответ на действия западных стран, которые используют доходы от замороженных российских активов, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

    «Могу сказать, что такие решения уже реализуются», – сказал министр.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Силуанов ранее сообщил, что Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны.

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    24 октября 2024, 14:28 • Новости дня
    Медведев мемом bobr kurwa отреагировал на намерение Польши выслать посла России
    Медведев мемом bobr kurwa отреагировал на намерение Польши выслать посла России
    @ @MedvedevRussia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Познани может привести к неприятностям, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев предупредил, что Польша «нарывается на неприятности», и напомнил о судьбе иностранных послов в 1920-е годы, передает РИА «Новости». Он привел в пример Николая Андреева, Якова Блюмкина и Вильгельма фон Мирбаха, которые пострадали в результате правосудия тех лет.

    «Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах тому примеры», – написал Медведев.

    К своей публикации он прикрепил фотографию бобра, держащего польский флаг, отсылающую к известному мему польского происхождения: «Bobr kurwa».

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко оценила это решение, подчеркнув, что Москва намерена дать адекватный ответ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах такого шага польской стороны.

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    24 октября 2024, 05:45 • Новости дня
    Россия и Южная Корея сохранили возможность восстановления отношений

    Посол России заявил о перспективах восстановления отношений с Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Южная Корея, несмотря на санкции, сохраняют возможность вернуть отношения на путь здорового развития, в отличие от ситуации с западными странами.

    Как сообщает ТАСС, посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что Россия и Южная Корея имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.

    Зиновьев подчеркнул, что Сеул, в отличие от западных стран, не поставлял летальное вооружение на Украину, что делает перспективы улучшения отношений с Россией более вероятными.

    Посол отметил, что Южная Корея оказалась в числе недружественных стран после присоединения к санкциям против Москвы. Однако он выразил надежду на то, что со временем отношения могут вернуться на путь здорового развития. «В этом вижу разницу нашего диалога с Сеулом с той ситуацией, которая сложилась в отношениях с западными странами», – заявил Зиновьев.

    Российский дипломат подчеркнул, что важно удержать двусторонние связи с Южной Кореей от полного обрушения, как произошло с западными странами. Он добавил, что Сеул оказывал только финансовую и гуманитарную помощь Киеву, избегая поставок летального оружия, что может стать основой для возможного восстановления отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Республики Корея выразило сожаление по поводу обсуждения Россией и КНДР возможности военно-технического сотрудничества во время саммита в Пхеньяне, что вызвало обеспокоенность в Сеуле.

    В то же время российский МИД заявил, что недавние нападки Сеула на Москву связаны с попыткой оправдать свои военные приготовления с ядерной составляющей под руководством США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военных из КНДР в специальной военной операции на Украине, назвав их необоснованными, а первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России Георгием Зиновьевым, чтобы обсудить эти опровергнутые Москвой утверждения.

    При этом американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину, отметив, что эта новость вызывает тревогу.


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    24 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Ученый сообщил о возможных новых месторождениях нефти и газа в Сибири

    Перспективные нефтегазовые месторождения могут появиться в Красноярском крае и Якутии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Красноярском крае и Якутии могут быть найдены новые месторождения нефти и газа. Ученые института нефти и газа провели геологические исследования и выявили перспективные зоны для разработки.

    Как передает ТАСС, ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН провели исследования на территории Сибирской платформы и выявили перспективные зоны для обнаружения новых месторождений нефти и газа.

    По словам заведующего лабораторией геологии нефти и газа Игоря Губина, эти территории расположены в узкой полосе, протягивающейся от озера Хантайского в Красноярском крае до якутской реки Алдан.

    Губин отметил, что перспективная территория охватывает земли Эвенкийского района Красноярского края и центральные районы Республики Саха (Якутия), расположенные севернее течения реки Нижней Тунгуски, пересекающие реки Вилюй и Лену. Ближайшие населенные пункты включают Игарку, Чиринду, Удачный, Вилюйск, Якутск и Хандыгу.

    «Территория, как предполагается, богата углеводородами, включая нефть и газ», – заявил Губин.

    Исследования под руководством академика Алексея Конторовича подтвердили наличие углеводородных пород в кембрийской куонамской формации на севере Восточной Сибири. Губин рассказал, что ученые использовали комплексный анализ материалов региональных геофизических работ для уточнения строения осадочного разреза.

    По словам Губина, хотя часть перспективной территории не изучена, ученые уверены, что в ближайшем будущем кембрийский интервал разреза вызовет интерес у недропользователей. Исследования осложняются слабо развитой инфраструктурой и суровым климатом, но ученые продолжают работы на перспективных участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны, и геологи вынуждены работать в труднодоступных районах на Дальнем Востоке и в Сибири, а также продвигаться глубже в Арктическом регионе.

    При этом президент России Владимир Путин заявил, что современная энергетика является основой для роста экономики и повышения благополучия граждан.

    В то же время, в Якутии проект атомных станций малой мощности, реализуемый Росатомом, помогает региону решать экономические проблемы без ущерба для экологии, заявил глава республики Айсен Николаев.

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    24 октября 2024, 05:28 • Новости дня
    Стало известно о намерении операторов связи в России повысить цены

    Почти 95% операторов России планируют повысить тарифы на связь в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующем году большинство российских операторов связи собираются повысить тарифы на мобильные услуги, ссылаясь на нехватку оборудования и его удорожание.

    Как передают «Известия», в 2025 году более 90% российских операторов связи планируют повысить тарифы на услуги. Это выяснилось в результате опроса, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

    По итогам исследования стало известно, что 49% операторов собираются увеличить цены на мобильную связь на 10-15%. При этом около 22% телеком-компаний заявили о намерении поднять тарифы на 20% и более.

    Тарифы повысят и другие компании: 24% участников опроса указали, что рост цен составит 3-10%. Основной причиной предстоящего повышения цен операторы называют нехватку необходимого оборудования и увеличение его стоимости.

    В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили «Известиям», что информация о планируемом повышении тарифов в ведомство пока не поступала. В случае необоснованного роста цен на услуги ФАС обещает принять меры.

    В Министерстве цифрового развития также подчеркнули важность обоснованности повышения тарифов, призвав операторов учитывать интересы абонентов и не превышать инфляцию при изменении цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи для более 30 млн абонентов в марте.

    В то же время сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств и отчитались об исполнении предупреждения службы.

    В конце 2023 года резко выросла активность мошенников, которые представляются сотрудниками операторов сотовой связи, звонят с неизвестных номеров и просят назвать код из СМС.

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