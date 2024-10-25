Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.9 комментариев
Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерием Пикалевым поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником.
«Поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В ходе встречи Пикалев доложил президенту, что ФТС России по итогам девяти месяцев в бюджет перечислено пять триллионов 84 миллиарда рублей, что превышает показатель прошлого года на 11,5 %. Наблюдается серьезный рост по таким доходам как утильсбор, таможенные сборы, штрафы – по этим позициям бюджет уже получил 516 млрд рублей. В результате применения системы управления рисками дополнительно взыскано таможенных платежей свыше 20 млрд, по результатам таможенного контроля после выпуска товаров – свыше 36 млрд.
Глава ФТС отметил повышение эффективности работы таможенных правоохранительных подразделений, которые изъяли из незаконного оборота 16,5 тонны наркотических средств и сильнодействующих веществ.
День таможенника был установлен 4 августа 1995 года указом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Праздник отмечается ежегодно 25 октября. В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ, положивший начало единой таможенной системе в государстве.