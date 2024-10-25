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    Европа поддержала «наступательную украинизацию»
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области к декабрю
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    25 октября 2024, 03:23 • Новости дня

    Суд арестовал почти 160 драгоценностей по делу Долгих

    Московский суд арестовал драгоценности по делу бывшего замначальника МВД Долгих

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд наложил арест на около 160 драгоценностей в рамках дела экс-замначальника МВД Игоря Долгих, подозреваемого в получении крупной взятки.

    Суд в Москве, пишет РИА Новости, арестовал около 160 драгоценностей по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих. В официальных документах указано, что арестованные ювелирные изделия включают украшения из желтого, белого и красного золота, такие как цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги и часы.

    Представитель владелицы драгоценностей возражал против продления ареста, заявив, что она не является подозреваемой или обвиняемой. Следствие полагает, что спорное имущество было приобретено на средства, которые могли быть получены незаконным путем.

    Суд постановил, что материалы, представленные следствием, свидетельствуют о связи арестованного имущества с расследуемым уголовным делом, учитывая стоимость драгоценностей и официальный заработок. Игорь Долгих был арестован в ноябре 2022 года по обвинению в получении крупной взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексея Алпатова отправили под арест по делу об ОПГ, действовавшей с 1998 года, и ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока, при этом он отказался признавать вину, о чем сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

    Бывшего заместителя главы Кемеровской области по строительству и кандидата в губернаторы на выборах 2018 года Эдуарда Балабана поместили под стражу по делу о посредничестве в передаче взятки в семь млн рублей, такое решение принял центральный райсуд Кемерово.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

    NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских солдат, участвовавших в боевых действиях и находившихся на лечении в Германии, сообщил телеканал NTV.

    По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

    В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

    Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

    Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

    До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 07:35 • Новости дня
    Ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений

    Климатологи заявили о риске коллапса Атлантической циркуляции

    Ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений
    @ Gunter Lenz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Более 40 ученых предупредили лидеров Северной Европы о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана, что может привести к значительным изменениям климата в регионе.

    Ведущие климатологи направили открытое письмо лидерам стран Северной Европы с предупреждением о надвигающейся катастрофе из-за угрозы коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), передает РИА «Новости».

    В письме ученые подчеркивают, что риски ослабления циркуляции были недооценены, и призывают к немедленным действиям.

    Согласно исследованиям, ее замедление было вызвано глобальным потеплением, что может привести к климатическому хаосу.

    «Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», – заявляется в письме.

    Так, Северная Европа, включая Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию, может столкнуться с резким похолоданием и экстремальными погодными условиями. Под угрозой окажется и сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.

    Более того, в письме говорится о возможных последствиях для других регионов, таких как сдвиг тропических муссонных систем и повышение уровня моря вдоль атлантического побережья США.

    Климатологи акцентировали, что без срочных мер по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия.

    Письмо было направлено в Совет министров Северных стран с призывом к поддержке Парижского соглашения по климату 2015 года, которое предусматривает ограничение роста глобальной температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский климатолог Андрей Киселев утверждал, что человек не оказывает влияния на глобальное потепление, а изменения климата связаны с естественными природными процессами.

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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 11:02 • Новости дня
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    @ KCNA/Reuters

    Сотни северокорейских солдат, замаскированных под этнические меньшинства, прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке, чтобы помочь России вернуть контроль над Курской областью, которая частично удерживается Украиной с августа, пишет британская Financial Times.

    Сотни северокорейских солдат были зафиксированы на видео на военных базах в дальневосточной части России, передает Financial Times. По оценке британской газеты, эти войска готовятся к участию в конфликте на Украине. Южнокорейская разведка утверждает, что эти военнослужащие входят в состав 12-тысячного контингента, направленного для поддержки России в возвращении Курской области, частично контролируемой украинскими силами с августа.

    Контингент, известный как «Штормовой корпус», является первым иностранным армейским подразделением, развернутым в этом конфликте с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, полагает FT. Газета пишет, что ранее Северная Корея уже поставляла России артиллерийские боеприпасы и другие виды вооружений, однако не приводит подтверждений этой информации (официальные лица России неоднократно опровергали поставку боеприпасов из КНДР). Опрошенные FT эксперты считают, что хотя северокорейские войска вряд ли смогут кардинально изменить ход войны, их присутствие может осложнить ситуацию для Украины.

    Согласно данным западной разведки, Россия испытывает трудности с пополнением своих войск из-за больших потерь в Украине. Для привлечения добровольцев предлагаются значительные денежные вознаграждения. Однако, несмотря на эти меры, заявляет Financial Times, Российская армия испытывает дефицит личного состава. Ранее в августе Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области сообщил о стабильном росте числа контрактников в Российской армии. Минобороны сообщало о наборе военнослужащих по договору, за семь месяцев с начала 2024 года было набрано около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».

    Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.

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    24 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

    Минобороны: Российские войска с помощью ФАБ-3000 уничтожили базу БПЛА и 50 операторов ВСУ

    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по временной базе БПЛА ВСУ в Курахово, уничтожив около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц военной техники, сообщило министерство обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в городе Курахово.

    Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000, которая поразила цель с высокой точностью. В результате удара было уничтожено около 50 операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов, а также семь единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Операция по уничтожению базы БПЛА проводилась в координации с разведывательной деятельностью группировки войск «Южная». Операторы БПЛА обнаружили местоположение базы, после чего был нанесен точный удар.

    Между тем украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери.

    Ранее ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянск. До этого ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

    Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ликвидировали цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области.

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    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 12:09 • Новости дня
    Министр Польши обвинил смоленскую комиссию в выводах, противоречащих законам физики
    Министр Польши обвинил смоленскую комиссию в выводах, противоречащих законам физики
    @ Jarek Praszkiewicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что некоторые выводы смоленской комиссии опровергали законы физики.

    По его словам, значительная часть состава комиссии не обладала необходимой квалификацией и путала основные понятия и процедуры, передает РИА Новости. Исходя из этого, министр выразил сомнения в компетентности выводов комиссии.

    Косиняк-Камыш также отметил, что в работе комиссии принимали участие люди, которые ранее не имели опыта в расследовании авиационных происшествий. Это касалось и председателя комиссии Антони Мачеревича, который, по словам министра, не имел представления о таких расследованиях и не занимался ими ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, содержащий более 700 страниц информации, а польское правительство признало его окончательным и достоверным.

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    24 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    «Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

    Так он прокомментировал вопрос журналиста  Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента. 

    «Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны». «Таким образом, содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – приводит слова дипломата ТАСС.


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    24 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса

    Politico: США, Германия и еще пять стран НАТО против вступления Украины в альянс

    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Семь стран НАТО, включая США и Германию, против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией, пишет газета Politico.

    По данным Politico, США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс.

    Газета подчеркивает, что такая позиция обусловлена опасениями прямого военного конфликта с Россией.

    Также в публикации приводятся слова неназванного представителя НАТО, который отметил, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, следуют за США и Германией, избегая принятия Украины в альянс. Против членства Киева также выступают Венгрия и Словакия.

    Второй источник издания подчеркнул, что большинство стран блока поддерживают вступление Украины лишь в гипотетическом контексте. Если ситуация с приглашением Киева станет реальной, они начнут активно противодействовать этому процессу.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

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    24 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Захарова: Польским дипломатам нужно готовиться к отъезду из России

    Мария Захарова заявила о готовности России выслать польских дипломатов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Польша должна быть готова к ответным мерам со стороны России после требования покинуть страну российским дипломатам.

    По ее словам, польским дипломатам стоит быть готовыми к ответным мерам со стороны России, сообщает РИА «Новости». «Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны, позже сообщалось о высылке десятерых сотрудников консульства.

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    24 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор планирует заблокировать 4,5 млн сим-карт, принадлежащих иностранным гражданам, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи.

    Как передает ТАСС, Роскомнадзор объявил о намерении заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранных граждан, которые не подтвердили свои данные в офисах российских операторов связи. Это решение было озвучено представителями ведомства в кулуарах форума «Спектр», проходящем в Сочи.

    Анализ данных, проведенный Роскомнадзором в 2024 году, выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них только 3,8 млн человек, владеющих 8,2 млн номеров, прошли повторную идентификацию.

    Представители ведомства пояснили, что проверка проводится исключительно в офисах продаж операторов связи, без участия дилеров. Данная идентификация должна завершиться до конца ноября 2024 года, в противном случае сим-карты будут заблокированы.

    Форум «Спектр» проводится на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи и включает обсуждение актуальных вопросов контроля и регулирования в сфере телекоммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу «серых» сим-карт и ужесточение их оборота.

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    24 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    В Auchan прокомментировали информацию об уходе компании из России

    Auchan не стал комментировать слухи о продаже российских филиалов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский ретейлер Auchan отказался давать комментарии по поводу возможной продажи своих магазинов в России, о чем сообщили в компании после публикаций в СМИ.

    Такое заявление прозвучало после публикации в издании Figaro, где со ссылкой на источники утверждалось, что компания планирует продать свои филиалы в России и уже выбраны два потенциальных покупателя, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Auchan подчеркнули, что компания на протяжении нескольких лет получает вопросы о продаже своих российских активов, но их позиция остается неизменной: «На протяжении нескольких лет регулярно появлялась информация о продаже «Ашан Россия». Каждый раз ответ Auchan Retail был один и тот же: мы не комментируем рыночные слухи». Компания продолжает работать в России, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа Ceetrus изучала возможность продажи своих активов в России, а ретейлер «Ашан» опровергал слухи об уходе с российского рынка и планировал развитие в стране.

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