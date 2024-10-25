Суд арестовал почти 160 драгоценностей по делу Долгих

Московский суд арестовал драгоценности по делу бывшего замначальника МВД Долгих

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Москве, пишет РИА Новости, арестовал около 160 драгоценностей по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих. В официальных документах указано, что арестованные ювелирные изделия включают украшения из желтого, белого и красного золота, такие как цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги и часы.



Представитель владелицы драгоценностей возражал против продления ареста, заявив, что она не является подозреваемой или обвиняемой. Следствие полагает, что спорное имущество было приобретено на средства, которые могли быть получены незаконным путем.

Суд постановил, что материалы, представленные следствием, свидетельствуют о связи арестованного имущества с расследуемым уголовным делом, учитывая стоимость драгоценностей и официальный заработок. Игорь Долгих был арестован в ноябре 2022 года по обвинению в получении крупной взятки.

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