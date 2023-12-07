По делу о банде силовиков арестован начштаба спецназа СОБР «Рысь» Алпатов

Tекст: Алексей Дегтярев

Алпатову грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока, сообщил следователь в суде, передает ТАСС. Он добавил, что подозреваемый, согласно версии следствия, лично участвовал в похищениях людей и заказных убийствах.

Напомним, в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании предводителя и участников ОПГ, занимавшейся тяжкими преступлениями с 1998 года. Им инкриминируется более 30 преступлений, в их числе – убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.

Лидерами группировки стали бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБР. Согласно данным ведомства, в банду входили порядка 20 человек. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнял, что в числе подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств.

В четверг СК России предъявил обвинения восьми задержанным участникам банды Павла Христева в похищениях и убийствах в Подмосковье в 2000-2003 годах. Подозреваемые в 2004 году похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу.

В 2020–2023 годах они напали на бизнесмена и похитили у него имущество на 2 млн рублей.