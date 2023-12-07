И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
По делу о банде силовиков арестован начштаба спецназа СОБР «Рысь» Алпатов
Начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексея Алпатова отправили под арест по делу об ОПГ, действовавшей с 1998 года, он отказался признавать вину, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.
Алпатову грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока, сообщил следователь в суде, передает ТАСС. Он добавил, что подозреваемый, согласно версии следствия, лично участвовал в похищениях людей и заказных убийствах.
Напомним, в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании предводителя и участников ОПГ, занимавшейся тяжкими преступлениями с 1998 года. Им инкриминируется более 30 преступлений, в их числе – убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.
Лидерами группировки стали бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБР. Согласно данным ведомства, в банду входили порядка 20 человек. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнял, что в числе подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств.
В четверг СК России предъявил обвинения восьми задержанным участникам банды Павла Христева в похищениях и убийствах в Подмосковье в 2000-2003 годах. Подозреваемые в 2004 году похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу.
В 2020–2023 годах они напали на бизнесмена и похитили у него имущество на 2 млн рублей.