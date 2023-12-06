Хинштейн: В банде из бывших силовиков оказался начштаба СОБР «Рысь» Алпатов

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.

По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.