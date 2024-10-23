Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

Tекст: Денис Тельманов

В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему якобы увеличения российских ударов по украинским портам для оправдания своих действий.

Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ морским путем.



Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по возобновлению зерновой сделки сейчас не происходит, отмечая опыт нереализации таких соглашений со стороны других стран.

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

При этом правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

