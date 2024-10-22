Маск заявил о возможном обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи

Tекст: Александра Юдина

В частности, американский предприниматель обратил внимание на новость о вероятной отправке южнокорейских военных на Украину, передает РИА «Новости».

Маск отметил, что «ситуация, похоже, обостряется». Его заявление вызвало бурное обсуждение среди пользователей платформы, многие из которых поддержали опасения предпринимателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.

В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона.

