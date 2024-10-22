Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Маск заявил о возможном обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину.
В частности, американский предприниматель обратил внимание на новость о вероятной отправке южнокорейских военных на Украину, передает РИА «Новости».
Маск отметил, что «ситуация, похоже, обостряется». Его заявление вызвало бурное обсуждение среди пользователей платформы, многие из которых поддержали опасения предпринимателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.
В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона.