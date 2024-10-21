Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Путин подписал указ о награждении паралимпийцев
Путин наградил российских паралимпийцев медалями и орденами за успехи в Париже
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских паралимпийцев, которые проявили волю к победе и добились высоких спортивных достижений на Играх в Париже, прошедших в августе–сентябре 2024 года.
В документе подчеркивается их «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность», сообщает ТАСС.
В результате девять спортсменов были удостоены ордена Почета, восемь – ордена Дружбы, а еще двадцать два спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой или второй степеней. Эти награды свидетельствуют о признании их заслуг и достижений на прошедших в августе-сентябре Паралимпийских играх.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина с российскими паралимпийцами пока не входит в ближайшие планы, но график будет уточняться.