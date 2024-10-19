Жители Херсонской области потребовали перезахоронить останки участника АТО с мемориала ВОВ

Жители Алешкинского района Херсонской области обратились в администрацию с просьбой убрать с мемориала Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА «Новости». Чуприна участвовал в карательной операции на Донбассе в 2016 году и был погребен на месте братской могилы воинов ВОВ. При захоронении была разрушена могила неизвестного солдата.

Местные жители выражают недовольство и возмущение. Одна из них, пожелавшая остаться анонимной, заявила: «Как может лежать человек, поддерживающий нацизм, рядом с людьми, которые воевали против нацизма?». Также она рассказала о настойчивости матери Чуприны, которая ранее пыталась переименовать улицу в честь сына и угрожала тем, кто выступал против.

Жители села Костогрызово в июне 2024 года подписали коллективное обращение в администрацию Алешкинского округа, требуя восстановить историческую справедливость и перенести останки Чуприны. Мать Чуприны дала согласие на перезахоронение и подала заявление на имя главы округа, но решение пока не принято.

В силовых структурах считают, что захоронение Чуприны на мемориале может подпадать под статью УК РФ о разрушении советских памятников. Многие жители ожидают от администрации скорого решения и восстановления исторической справедливости.

Ранее во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом.

Между тем один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники, что подтверждают документы, рассекреченные УФСБ по Приморскому краю.