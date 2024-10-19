Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Стало известно о требовании жителей Херсонской области перенести могилу националиста
Жители Херсонской области потребовали перезахоронить останки участника АТО с мемориала ВОВ
Жители Алёшкинского района Херсонской области потребовали убрать могилу украинского националиста с мемориала воинам Великой Отечественной войны, где он был похоронен после разрушения могилы неизвестного солдата.
Жители Алешкинского района Херсонской области обратились в администрацию с просьбой убрать с мемориала Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА «Новости». Чуприна участвовал в карательной операции на Донбассе в 2016 году и был погребен на месте братской могилы воинов ВОВ. При захоронении была разрушена могила неизвестного солдата.
Местные жители выражают недовольство и возмущение. Одна из них, пожелавшая остаться анонимной, заявила: «Как может лежать человек, поддерживающий нацизм, рядом с людьми, которые воевали против нацизма?». Также она рассказала о настойчивости матери Чуприны, которая ранее пыталась переименовать улицу в честь сына и угрожала тем, кто выступал против.
Жители села Костогрызово в июне 2024 года подписали коллективное обращение в администрацию Алешкинского округа, требуя восстановить историческую справедливость и перенести останки Чуприны. Мать Чуприны дала согласие на перезахоронение и подала заявление на имя главы округа, но решение пока не принято.
В силовых структурах считают, что захоронение Чуприны на мемориале может подпадать под статью УК РФ о разрушении советских памятников. Многие жители ожидают от администрации скорого решения и восстановления исторической справедливости.
Ранее во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом.
Между тем один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники, что подтверждают документы, рассекреченные УФСБ по Приморскому краю.