Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».9 комментариев
Россия запросила заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину
Полянский сообщил о заседаниях Совбеза ООН по украинскому кризису в октябре
Российская сторона запросила заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного урегулирования, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что западные страны инициировали «заседание по гуманитарным аспектам ситуации на Украине», которое должно состояться 21 октября.
«Как всегда в конце месяца наши западные коллеги спешат «отметиться» по украинской тематике – надо ведь как-то держать ее «на плаву», – заявил Полянский, подчеркнув, что большинство членов ООН «интересуют уже совсем другие темы».
В свою очередь, Россия запланировала два заседания. Первое – неформальное, по «формуле Арриа» – состоится 25 октября. Оно будет посвящено преступлениям киевского режима против мирных жителей российских регионов. В частности, речь пойдет о Курской области. На заседании планируется представить множество свидетельств, включая показания «от первого лица», сказал Полянский.
Второе заседание запланировано на 31 октября и будет посвящено обсуждению поставок западного оружия на Украину и их последствиям для перспектив урегулирования украинского кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил, что западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в этой организации, а постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал Запад за использование Совета Безопасности ООН как «концертной площадки» для выступлений Владимира Зеленского.