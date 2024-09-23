Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что это выглядит странным, учитывая наличие других серьезных кризисов, например, на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал Полянский.

Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне.