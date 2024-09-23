Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.12 комментариев
Полянский: Западные страны поставили украинский кризис в центр обсуждений в ООН
Западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.
Он отметил, что это выглядит странным, учитывая наличие других серьезных кризисов, например, на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».
«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал Полянский.
Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне.