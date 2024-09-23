Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.10 комментариев
Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
Зеленский записао видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США
Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.
По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.