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    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    10 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записао видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

    22 сентября 2024, 03:26 • Новости дня
    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине

    Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к долгосрочному миру на Украине

    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD: Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине., но не упомянули в совместном заявлении Россию, сообщили в Белом доме.

    Как следует из документа, который распространил Белый дом  по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне, лидеры QUAD призывают к «справедливому и устойчивому миру» на Украине «в соответствии с международным правом», передает ТАСС.

    Также в заявлении отмечается, что в контексте украинского конфликта угроза применения или применение ядерного оружия неприемлемы. При этом Россия не упоминается в совместном заявлении по Украине лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    22 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter

    Умеров: Украина добилась договоренностей по истребителям Gripen и Eurofighter

    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прогрессе в переговорах по поставкам истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon от Запада, а также заявил о предстоящих анонсах.

    По его словам, Украина ведет активные переговоры с западными партнерами по поводу поставок истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Умеров отметил, что уже достигнуты договоренности по передаче F-16 и Mirage, в то время как переговоры по другим самолетам продолжаются.

    По словам министра, ожидается, что вскоре будут достигнуты результаты, которые Украина сможет официально объявить. Умеров также подчеркнул необходимость обсуждения точного количества авиационных бригад и самолетов, которые будут переданы, добавив, что потребности Украины уже известны западным партнерам. Он выразил некоторую критику в адрес западных стран, указывая на то, что переговоры пока не привели к окончательным решениям.

    Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить Украине истребители F-16. При этом американский генерал Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на F-16 из-за отсутствия опыта. В то же время Дания объявила о намерении направить Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, как сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Коментарии (0)
    22 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга

    Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России «красных линий», поскольку скоро покинет пост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».

    Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.

    Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (13)
    22 сентября 2024, 06:10 • Новости дня
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения и стоявшие за ним «более влиятельные круги» не допустили достижения мира на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    По его словам, его жена Со Ен Ким на переговорах в Стамбуле вела протоколы. Шредер сообщил, что достижение мира было близко, по его компромиссному плану Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось создание российского анклава. Согласно плану, вступление Украины в НАТО не предусматривалось, передает ТАСС.

    Экс-канцлер заявил, что несамостоятельные киевские власти во главе с Зеленским сорвали достижение мира, поскольку посчитали, что военные действия якобы могут ослабить Россию.

    Шредер надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению экс-канцлера, небезразлична Европа, будет заключен мирный договор.

    Ранее Шредер посоветовал тем, кто думает победить Россию, заглянуть в учебники по истории.

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    22 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    Украинскую ракету уничтожили в небе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курской областью уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ракета была уничтожена днем в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью.

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    22 сентября 2024, 03:45 • Новости дня
    Зеленский призвал предоставить ПЦУ статус патриархата

    Зеленский запросил у Константинополя статус патриархата для ПЦУ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь предоставить Православной церкви Украины (ПЦУ) статус патриархата, сообщила «Страна.ua».

    По его словам, на встрече с экзархами Константинопольского патриархата он попросил повысить статус ПЦУ до патриархата. Зеленский уверен, что они «донесут» информацию до Вселенского патриарха Варфоломея, пишет РБК.

    Украинский президент отметил, что план действий по предоставлению ПЦУ патриархата должен согласовать Константинополь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский загоняет украинское православие в подполье.

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    22 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Глава британского МИД заявил о продолжении украинского конфликта «до 2026 и далее»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2026 год и дольше, сообщает The Guardian.

    На конференции Лейбористской партии в Ливерпуле он заявил, что украинский конфликт будет «глубже и жестче», особенно в «конце 2025 года в 2026 году» и далее, передает «Московский комсомолец».

    Ранее американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

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    22 сентября 2024, 04:00 • Новости дня
    Суд доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины

    Суд доказал, что Макаревич вел политическую деятельность в интересах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение музыканта Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, поскольку он осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, следует из решения суда.

    Как следует из решения суда, правоохранительные органы обнаружили доказательства политической деятельности Макаревича (признан иноагентом) в интересах иностранного государства. Музыкант неоднократно давал интервью СМИ-иноагентам, таким как «Дождь» и «Настоящее время», где высказывал критические суждения о российской политике в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием, передает ТАСС.

    В решении суда подчеркивается, что Макаревич активно использовал свои социальные сети для распространения этих материалов, формируя негативное общественное мнение о проводимой Россией специальной военной операции.

    Ранее СК начал доследственную проверку в отношении иноагента Андрея Макаревича из-за его высказываний в поддержку Украины в беседе с пранкером, который представился президентом Зеленским,

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    22 сентября 2024, 02:03 • Новости дня
    Шредер посоветовал вспомнить историю мечтающим победить Россию

    Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто хочет победить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал тем, кто верит в военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории, сообщила газета Welt.

    «Я советую всем, кто в победу над Россией верит, заглянуть в учебники по истории. Ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать верх над Россией», – приводит ТАСС слова Шредера со ссылкой на Welt.

    По его словам, победить Россию на поле боя нельзя, кроме того, российский президент Владимир Путин пользуется большой поддержкой россиян.

    Экс-канцлер также рассказал, что в России уверены в том, что Запад использует Украину, как «острие копья», чтобы заставить Москву встать на колени.

    Шредер полагает, что Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Он призвал Германию в свете совершенных во время Второй мировой войны преступлений действовать конструктивно и осторожно.

    Он считает, что ЕС должен поддерживать Украину, но и требовать от Киева реалистического плана достижения мира. Бывший канцлер уверен, что конфликт на Украине не завершить военными средствами, и придется сесть за стол переговоров, и искать компромиссы.

    Ранее Шредер призывал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.

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    22 сентября 2024, 02:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит в Ростовской области

    Голубев: Украинский беспилотник сбит в Ростовской области

    Беспилотник сбит в Ростовской области, из-за падения обломков загорелась растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Василий Голубев.

    БПЛА был сбит в Миллеровском районе, обломки упали в поле, там загорелась сухая растительность. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Голубева.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

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    22 сентября 2024, 01:49 • Новости дня
    AP: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне, где родился американский лидер Джо Байден, сообщает агентство Associated Press.

    Источники издания сообщили, что Зеленский собрался начать напряженную неделю в США с посещения армейского завода боеприпасов Скрэнтона, передает РИА «Новости».

    В среду Зеленский должен выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, а в четверг у него в планах встреча с Байденом в Белом доме.

    Ранее Зеленский заявил, что подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией.

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    22 сентября 2024, 12:12 • Новости дня
    Провокатор пытался сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киево-Печерской лавре провокатор попытался сорвать богослужение митрополита Онуфрия, но был задержан полицией у входа в храм преподобного Агапита Печерского, сообщил Союз православных журналистов.

    Как говорится в сообщении, в Киево-Печерской лавре произошла попытка срыва богослужения, проводимого митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, передает ТАСС. Инцидент произошел в храме преподобного Агапита Печерского, где Онуфрий совершал воскресную литургию.

    Провокатор пытался проникнуть в храм, чтобы сорвать богослужение. Однако его действия были пресечены правоохранительными органами, которые оперативно задержали нарушителя. Детали инцидента и личность задержанного пока не разглашаются, но инцидент вызвал широкий резонанс в церковных кругах и социальных сетях.

    Митрополит Онуфрий и другие священнослужители УПЦ продолжили богослужение после инцидента. Несмотря на попытку срыва, церковные мероприятия проходили в обычном режиме, а верующие смогли присутствовать на службе без дальнейших происшествий.

    Ранее адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, направили запрос об отводе судей по делу об аренде помещений из-за их связи с Православной церковью Украины (ПЦУ). Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Более того, в декабре прошлого года сотрудник полиции изъял пакет с едой у монаха в Киево-Печерской лавре, как сообщали украинские СМИ.

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    22 сентября 2024, 17:13 • Новости дня
    Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские СМИ сообщили, что в подконтрольном Киеву Херсоне раздаются взрывы.

    «В Херсоне слышны взрывы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал.

    В четверг телеканал также сообщал о взрывах в Херсоне.

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    22 сентября 2024, 07:20 • Новости дня
    В Астраханской области отразили атаку украинских беспилотников

    Губернатор Бабушкин: ПВО отразила атаку украинских беспилотников в Астраханской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области, дроны были сбиты, пострадавших нет, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

    Все службы и средства отработали штатно, атака беспилотников была отражена, пострадавших нет, следует из сообщения в Telegram-канале Бабушкина.

    Ранее украинский беспилотник был сбит в Ростовской области.

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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