Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на основе стамбульских соглашений

Tекст: Дарья Григоренко

Путин отметил, что долгие переговоры в Турции привели к созданию документа, который был парафирован главой украинской делегации. «Но если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку», – отметил глава государства, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия готова продолжать работу над мирным завершением конфликта, но только на основе подготовленного документа, «Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», – отметил глава государства.

В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.