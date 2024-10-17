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ВСУ за сутки потеряли более 250 человек на Курском направлении
Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 250 человек на Курском направлении и несколько единиц бронетехники, включая танки и артиллерийские установки, указало Минобороны России.
За сутки ВСУ потеряли более 250 человек, 15 единиц бронетехники, включая пять танков и две шведские БМП CV-90, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Среди уничтоженной техники также значатся четыре артиллерийских орудия, включая две американские гаубицы М777 и одну британскую гаубицу L119.
Группировка «Север» отразила шесть контратак ВСУ в направлениях населенных пунктов Зеленый Шлях и Русская Конопелька.
Российская армейская авиация и артиллерия атаковали позиции ВСУ в ряде населенных пунктов, среди которых Богдановка, Бондаревка и Косица. Удары также наносились по районам в Сумской области, где сосредоточены резервы ВСУ, включая механизированные и десантно-штурмовые бригады.
В среду Минобороны сообщало, что украинская армия за время боевых действий на Курском направлении потеряла свыше 23 тыс. 550 военнослужащих и 160 танков. Источник в российских силовых структурах сообщал, что пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен в Курской области. Во вторник украинская армия потеряла более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию на Курском направлении.