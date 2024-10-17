Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Настоятель храма в Челябинской области убил односельчанина при самообороне
В Челябинской области настоятель православного храма отец Игорь Ефремов якобы убил односельчанина в результате самообороны после конфликта, сообщил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.
Инцидент с участием настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское отца Игоря Ефремова произошел в ночь на 15 октября, сказал Шестаков РИА «Новости».
К нему домой пришел знакомый односельчанин, после совместного распития алкоголя между ними возник конфликт.
В ходе разгоревшегося спора односельчанин начал угрожать священнику и схватил нож. По предварительным данным, отец Игорь, защищаясь, отобрал нож и нанес им смертельное ранение оппоненту.
Проводятся следственные действия, и отец Игорь временно отстранен от службы в соответствии с церковными правилами.
Шестаков отметил, что отец Игорь, которому 60 лет, всегда считался добрым и положительным человеком, у него никогда не было ни взысканий, ни нареканий. У него есть взрослые дети.
В 2018 году предприниматель Евгений Деданин в Татарстане убил двух грабителей, которые проникли к нему в дом, преступники связали семью предпринимателя, но ему удалось освободиться и вступить с ними в драку. Обороняясь, Деданин ударил злоумышленников ножом и они скончались на месте, сам он при этом получил ранение, однако прокуратура сочла действия Деданина правомерными и в ходе судебного разбирательства была на его стороне.