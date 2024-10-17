Настоятель храма в Челябинской области убил односельчанина при самообороне

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент с участием настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское отца Игоря Ефремова произошел в ночь на 15 октября, сказал Шестаков РИА «Новости».

К нему домой пришел знакомый односельчанин, после совместного распития алкоголя между ними возник конфликт.

В ходе разгоревшегося спора односельчанин начал угрожать священнику и схватил нож. По предварительным данным, отец Игорь, защищаясь, отобрал нож и нанес им смертельное ранение оппоненту.

Проводятся следственные действия, и отец Игорь временно отстранен от службы в соответствии с церковными правилами.

Шестаков отметил, что отец Игорь, которому 60 лет, всегда считался добрым и положительным человеком, у него никогда не было ни взысканий, ни нареканий. У него есть взрослые дети.

В 2018 году предприниматель Евгений Деданин в Татарстане убил двух грабителей, которые проникли к нему в дом, преступники связали семью предпринимателя, но ему удалось освободиться и вступить с ними в драку. Обороняясь, Деданин ударил злоумышленников ножом и они скончались на месте, сам он при этом получил ранение, однако прокуратура сочла действия Деданина правомерными и в ходе судебного разбирательства была на его стороне.