«Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

Нападение на дом жителя Бугульмы Евгения Деданина вошло в историю российского права. Хозяин смертельно ранил обоих налетчиков, и прокуратура, поперек обыкновения, сочла его действия правомерными. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Бугульме и выяснил подробности резонансного дела. Оно может стать поворотной точкой для всех, кому доведется защищать себя и своих близких.

– Выхожу – ба, милиции полно и труп валяется, – говорит Николай Николаевич, живущий на улице Добровольской, что в Бугульме, Республика Татарстан. – У нас даже воровства по этой улице не было никогда. Все соседи положительные, не пьяницы, не буяны. А тут – труп!

Дом пенсионера-железнодорожника Николая Николаевича – справа от дома семьи Деданиных. Тот случай, когда «ничто не напоминает о...», – не штамп, а точное описание ситуации. Нет пятен крови у гаража, где нашли тело Владислава Колоярцева, младшего из налетчиков. Скорее всего, теперь чисто и в самом гараже, где хозяин дома Евгений Деданин обезвредил старшего – Ивана Нетроголова.

И все – в коротком бою: два ножа – в каждой руке – против двух пистолетов. В восемь часов утра – через полчаса после того, как дети Деданиных отправились в школу. Несколько минут противостояния теперь – только в воспоминаниях и протоколах. Плюс небольшое видео с домовых камер: налетчики – в масках, в рабочей одежде – ведут Евгения к щитку, эти самые камеры вырубать. Бой на них, стало быть, не попал, но свидетельство нападения очевидное.

Тот самый дом (фото: Юрий Васильев)

На жилье нувориша место преступления не похоже: европейский стиль, лаконичность. Никаких излишеств, наблюдаемых и в Бугульме, и в окрестностях, где совсем рядом – нефть и ей сопутствующее благополучие. На параллельной улице Герцена, как раз за домом Деданиных, строится многоэтажный особняк, более напоминающий замок. Через стройку, полагает Николай Николаевич, разбойники во двор к Деданиным и зашли. Реально больше неоткуда: либо парадный вход, либо задворки.

– Причем выяснилось, что заранее пролезли, аж в четыре утра. Откуда терпения столько? Заморозки же на почве ночью и в воздухе плюс три, – недоумевает сосед.

Движения в доме Деданиных нет. Мобильный Евгения отвечает длинными гудками, а позже и вовсе «абонент временно недоступен». Что ж, Евгений Александрович после того, как прокуратура отменила уголовное дело, – свободный человек. Уехать и увезти семью подальше от дома, где еще утром отмывали кровь убитых преступников, выключить телефон – наиболее понятное желание из всех возможных.

Дорогой Гашека

– Бугульма была типично купеческим городом, – говорит Елена, экскурсовод литературно-мемориального музея Ярослава Гашека, единственного в России. Осенью 1918 года – ровно сто лет назад – будущий автор «Похождений бравого солдата Швейка» приехал в Бугульму. Устанавливать советскую власть в качестве помощника военного коменданта (подробнее – «Все рассказы о комендантстве в Бугульме»).

Редкий случай: наследие Советов в Бугульме не только не растащили, но и приумножили. Компания по геологической разведке нефти – 10 тыс. рабочих мест. Не в одной Бугульме, а по всей стране, но головная контора – и налоги – именно здесь. Механический и электронасосный заводы тоже работают на российскую «нефтянку». На Бугульму и окрестности – сто с лишним тысяч человек – приходится более 3 тыс. зарегистрированных предпринимателей. В их числе, разумеется, и Евгений Деданин с его сетью продуктовых магазинов – 50 точек по юго-востоку Татарстана, 340 сотрудников, опт и розница – и его жена Олеся, директор свадебного салона.

То есть город – не бедный, отнюдь нет.

С другой стороны, в Бугульме с советских же времен квартирует следственный изолятор, один на несколько районов. А еще наркологический диспансер и тубдиспансер. Так что, несмотря на благополучие, общий криминальный фон, по словам городских правоохранителей, «временами шалит». Впрочем, к делу о нападении на Евгения, Олесю и находившегося в их доме Эдуарда, друга из Казани, это прямого отношения не имеет. Оба налетчика – и 39-летний Нетроголов, и 29-летний Колоярцев – не местные, из соседней Самарской области.

«Таких бы побольше, предприимчивых»

– Евгений Александрович Деданин – это очень ответственный гражданин. И в этой ситуации он проявил себя наиболее достойным образом, – говорит Валерий Кузьмин.

Его должность – городской прокурор Бугульмы. Но, предупреждает Валерий Викторович, все его оценки личности потерпевшего и самого преступления «даются как частное мнение гражданина Российской Федерации». Тем более по делу о разбое коллеги из бугульминского ОМВД ведут следствие. А по превышению пределов самообороны – нет. Уже на следующий день прокуратура Республики Татарстан признала возбуждение дела по этому факту незаконным, первый зампрокурора республики Сергей Старостин постановление следователя отменил. Реакция быстрая – и, кажется, прецедентная: по резонансным случаям самообороны столь оперативная и жесткая отмена происходит впервые.

Частное мнение Валерий Кузьмин подкрепляет собственными впечатлениями и опытом бывшего следователя той же прокуратуры – в те времена, когда там было еще и следствие. На улицу Добровольскую Кузьмин выехал сразу же после того, как о нем сообщил дежурный отдел.

Городской прокурор Бугульмы Валерий Кузьмин (фото: Юрий Васильев)

– Все осмотрел – расположение трупов, предметов, следов крови. Оценил, насколько нарушен в доме порядок. Со всеми потерпевшими поговорил. Полная картина такова: действия нападавших были однозначно агрессивны, – констатирует Валерий Кузьмин. – Прежде всего они обездвижили всех, кто находился в доме, – связали всех троих пластиковыми хомутами. Забрали у них телефоны, ключ от машины. Всесторонне обезопасили себя. Сами были в силиконовых масках, скрывающих лица, изменяющих голоса. При этом они еще были вооружены – пока скажем, предметами, похожими на пистолеты.

– Почему «похожими»?

– Потому что баллистическая экспертиза еще не проведена, – поясняет Валерий Викторович. – Так что забегать вперед не следует. Но все вместе создавало совершенно определенную картину преступления, воспринимавшуюся потерпевшими в самых черных тонах.

Евгению Деданину, уверен Кузьмин, помог случай и мужской характер:

– Он сразу же начал взвешивать ситуацию. Сразу сжал руки в кулаки, когда его связывали – когда их разжимаешь, можно действовать более свободно. Улучив момент, когда один из нападавших начал вырывать проводку из щитка видеонаблюдения, Евгений Александрович высвободил руки и вступил с ним в борьбу. Опять же надо было быть для этого настоящим мужчиной – он же знал, что в доме есть второй нападавший, который может прибежать на помощь.

Так, собственно, и произошло.

– Деданин противостоял сразу двоим, – продолжает Кузьмин, – и в этом противостоянии дошел до ножей. Добрался до кухни, схватил два, в обе руки. Но ведь и после этого нападавшие не прекратили свои действия, пытаясь обезоружить его. Евгений Александрович отбивался.

Видно по следам крови, что основные повреждения он нанес на месте столкновения. Не бежал, не добивал. Первый упал на месте, а второй, даже отступая, держал в руке предмет, похожий на пистолет...

– Дом они построили год назад. Благополучная семья, любо-дорого жить с ними рядом, – аттестует соседей Николай Николаевич. – Все сами заработали, ничего не приватизировали, как многие другие. Единственное – очень гостеприимные они. Гости постоянно, молодежь. Нет, конфликтов не было – ни с нами, ни с другими соседями. Ни шума, ни скандалов, ни ругани. Положительные они, даже и говорить не о чем. Таких бы побольше, предприимчивых.

Забор между домами – метра два, сплошной. Поэтому в то утро Николай Николаевич, выйдя копать помидоры, ничего видеть не мог. Зато многое услышал:

– Крики, ругань, звуки борьбы. Женщина потом заплакала. Нет, не полез узнавать: что нос-то совать в соседское дело, в чужую семью. Даже в ум взять не мог, что эти бандюганы могут к людям средь бела дня полезть!

– Жизненный опыт есть, – отвечает Валерий Кузьмин на вопрос о реакциях Евгения Деданина. – Где-то видел, что надо руки сжать, откуда-то знал. Но все равно надо же было сообразить, что и как делать. И сообразить очень быстро.

– Откуда такой ножевой бой?

– Судя по следам – как раз довольно хаотичный. Но, думаю, это тот случай, когда в тяжелой ситуации проявляется сверхсила. Тем более у него мотивация была – защищать семью, друга...

Почему налетчики напали именно на этот дом? Наличные там вполне могли быть: на зарплату сотрудникам, для оперативных нужд торговой сети. Обо всем остальном, подчеркивает Валерий Викторович, говорить рано:

– Наводка, не наводка – следствие разберется. Есть задержанный, он как раз житель Бугульмы. Только что помещен в СИЗО на два месяца.

«Может скупить у бабушки все яблоки (даже сгнившие)»

«Главное в жизни – саморазвитие». «Главное в людях – юмор и жизнелюбие». «Деятельность: помогаю людям поверить в себя!» «Интересы: приятно видеть результаты своих действий!!!» Профиль 47-летнего Андрея Климанова – работает в соседнем Альметьевске, инструктор по фитнесу и персональный тренер по единоборству, вполне обычный для пользователей «ВКонтакте». От прочих отличается разве что количеством собственных видео – тренировки и показательные спарринги.

В Бугульминском суде, где выбирают меру пресечения, Андрей Климанов отрицает все результаты приписываемых ему действий. Как, собственно, и сами действия. Был замечен в три часа ночи – за пять часов до налета – неподалеку от дома на Добровольской? «Бегал, прыгал», – отвечает он, указывая на необходимость поддержания формы. Машину Климанова накануне зафиксировали на параллельной улице Герцена, откуда налетчики и пробирались «на дело»? «Езжу постоянно по городу, в том числе и там – хороший асфальт, мне надо накатать 10 тыс. километров для ТО». При обыске обнаружили одежду, телефоны и паспорта Колоярцева и Нетроголова? «Сдавал жилье именно им с лета, иногда заходил проверять счетчики, в преступлении не участвовал».

Незадолго перед тем как закрыться от общения с прессой, Евгений Деданин сказал татарстанским коллегам: «Кому верить? Сейчас третьего задержали. Это такой человек, который просто... Я никогда бы не подумал, что это он. Я сейчас уже боюсь с кем-то общаться лишний раз, надо пересматривать свои жизненные позиции».

Знакомство с Деданиным не отрицает и Климанов, в отличие от своего участия в преступлении. Что ж, пока следствие не завершено, даже такая линия защиты – ничем не хуже и не лучше прочих возможных версий, циркулирующих в городе.

Наверное, можно поверить в то, что местный житель узнал о предполагаемых богатствах Евгения Деданина от одного из своих ныне покойных жильцов, – а именно эту версию, по сведениям газеты ВЗГЛЯД, задержанный выложил на первом допросе. Хотя, к примеру, прокурор Бугульмы познакомился с Деданиным только на месте и ранее о таком предпринимателе не знал. А преступники из соседнего региона оказались в курсе. Бывает, чего.

Чуть легче вслед за соседями Деданиных предположить, что Климанов – «такой человек, который просто...» – мог быть и гостем Евгения. Вспомним: Деданины держали открытый дом. Кого там только не могло быть.

А вот в то, что Деданин, возможно, занимался с Климановым единоборствами – о чем в Бугульме говорят довольно настойчиво – верится совсем с трудом. В самом деле: направить на дом того, кто заведомо способен защититься... Своеобычно, не сказать больше.

Впрочем, следствию по делу о разбойном нападении еще предстоит дать ответ, кем был Андрей Климанов в этом деле. Соучастником, организатором – либо и вовсе «простым гражданином... подвергшимся насилию правоохранительных органов». Так указано в петиции, которая на днях появилась в Сети. Авторы сообщают, что, будучи тренером, Андрей «реально помог ребенку, болеющему ДЦП» – а также подчеркивают: «Смысл жизни – делать добро людям... Он может скупить у бабушки все яблоки (даже сгнившие), чтобы сделать ей приятное и помочь пенсионерке деньгами».

Пока что петицию подписали более 100 человек. Под аналогичным обращением в поддержку Евгения Деданина на момент сдачи этого материала – свыше 3500 подписей.

Но, кажется, здесь – тот случай, когда на повестке дело куда более важное, чем само расследование разбоя в одном небольшом городе. А именно: дело о праве убивать, чтобы не быть убитым.

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Самооборона и как ее измерить

В СК, разумеется, собираются обжаловать отмену уголовного дела по факту действий Евгения Деданина. В комментарии регионального отделения Следственного комитета, помимо прочего, указано: «Основная задача в работе по этому делу заключается не в безосновательном обвинении, а в определении того, были ли действия мужчины обороной или превышением ее пределов. Эта грань очень тонкая, и задача следствия в том и состоит, чтобы отделить наказуемое деяние от правомерных действий».

– Самооборона – как ее измерить, на каких весах? – рассуждает Николай Николаевич. – Когда стресс такой, горячка... И потом, это же русский человек. Если к нам кто придет – мы свой дом всегда защищать будем. Оружия нет – так палкой, топором, голыми руками, да чем угодно. Закон нужен как в Америке: заходишь в дом, тебя выгоняют, ты не выходишь – хлоп, и нету.

Похоже, однако, что дело не в процессуальном положении отдельно взятого гражданина Деданина Е. А. и даже не в том, достаточно ли он уже пострадал. И от самого нападения, и от того, что ему пришлось сделать.

Сейчас Бугульма – та самая точка на карте России, где пытаются ответить на вопрос о том, кого же защищает закон: права пострадавших или права преступников.

Хорошо бы, конечно, и те и эти, как в законе и записано. Просто есть случаи – и бугульминский едва ли не самый из них показательный, – когда дистанция от преступления до наказания ничтожно мала. Настолько мала, что служители этого самого закона просто не имеют объективной возможности ни помешать преступникам, ни обеспечить их наказание.

По самому большому счету сейчас решается, станут ли дома нормальных, законопослушных людей – да, их крепостями, если вдруг не дай Бог. Получат ли «очень ответственные граждане», если что, возможность отразить нападение – не раздумывая, не теряя времени, без опаски за собственное будущее, когда самое страшное окажется позади. Придет ли новое, четкое, закрепленное в правоприменительной практике понимание: тот, кто приходит избивать, грабить, убивать, – по факту объявляет войну. Не только гражданину, но и закону.

А на войне...