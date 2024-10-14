Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Российские войска освободили Левадное в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате столкновений в районах населенных пунктов Доброволье в Донецкой Народной Республике и Темировка в Запорожской области, российские войска нанесли поражение 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригадам ВСУ и 110-й бригаде территориальной обороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также несколько артиллерийских установок, включая «Богдана» и французский «Caesar», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны
В это же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степное в Запорожской области, Днепровское и Антоновка в Херсонской области. Потери украинских сил составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.
Военкоры сообщили, что российские военные взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине.
Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра.
Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска освободили Михайловку в ДНР.