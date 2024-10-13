Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся значительные потери противнику, включая уничтожение нескольких единиц техники и сотен военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.
На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.
В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.
С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные взяли штурмом поселок Левадное, который находится на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, а ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР.