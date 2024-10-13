Российские войска освободили Михайловку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.

На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.

В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.

С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.

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