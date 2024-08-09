Депутат Шеремет: Жители Одессы просят Россию спасти их от произвола киевского режима

Tекст: Вера Басилая

По его словам, одесситы надеются, что Россия спасет их и освободит город от киевского режима. Депутат рассказал, что в Одессе преследуют русскоязычное население, силой мобилизуют, зомбируют антироссийской пропагандой, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы и ряд других городов должны быть освобождены в ходе СВО от власти Киева.

Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.