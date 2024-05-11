Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города в ходе СВО
Города Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы и ряд других должны быть освобождены в ходе СВО от власти Киева, выразил мнение глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, исторические русские города должны быть освобождены, так как «там живут наши люди», некоторые из них введены в заблуждение, но при этом они не перестали быть русскими, передает ТАСС.
Также Пушилин отметил, что темпы освобождения ДНР адекватны и соизмеримы задачам, которые обозначил президент Владимир Путин.
Глава ДНР подчеркнул, что главным остается намерение сохранять личный состав.
Ранее Пушилин заявил о необходимости создать санитарную зону для защиты от провокаций ВСУ.