Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города в ходе СВО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, исторические русские города должны быть освобождены, так как «там живут наши люди», некоторые из них введены в заблуждение, но при этом они не перестали быть русскими, передает ТАСС.

Также Пушилин отметил, что темпы освобождения ДНР адекватны и соизмеримы задачам, которые обозначил президент Владимир Путин.

Глава ДНР подчеркнул, что главным остается намерение сохранять личный состав.

Ранее Пушилин заявил о необходимости создать санитарную зону для защиты от провокаций ВСУ.