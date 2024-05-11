Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Пушилин заявил о необходимости создать санитарную зону для защиты от провокаций ВСУ
Санитарная зона должна появиться, чтобы защитить территории России и исключить риски из-за провокаций со стороны ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, на территории Украины сейчас много оружия и радикальных банд, которые сейчас находятся под эгидой официальных структур, но могут выйти из под контроля и совершать разного рода провокации, передает ТАСС.
Накануне ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР.