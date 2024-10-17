  • Новость часаЗеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
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    С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Биохимия определит экономику счастья

    Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждается давно. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    17 октября 2024, 18:04 • Новости дня

    Путин посетил центр фехтования в Уфе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил новый центр фехтования в Уфе, который открылся сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как пишет Telegram-канал Кремля, открытие центра прошло в торжественной обстановке, и в этот же день стартовали международные соревнования по фехтованию «Сабля Салавата».

    Решение о строительстве центра было принято в 2021 году после завершения Олимпийских игр в Токио. В Башкирии много именитых фехтовальщиков, включая олимпийцев и паралимпийцев, что стало одним из факторов для создания современного комплекса.

    Центр фехтования располагается на площади более 6,2 тыс. квадратных метров и способен одновременно принять 250 человек. Он включает универсальные и специализированные залы для тренировок и соревнований, спортивные залы, тренажерный зал, комнату отдыха с бассейном, мастерскую по ремонту оружия и экипировки, а также конференц-зал для проведения мероприятий.

    В четверг Владимир Путин прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

    16 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

    «К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с докладом выступил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что отопительный период начался в 72 регионах России. «В целом к зиме готовы 6896 тыс. многоквартирных домов, или 98,9%, объекты социальной культуры, социальной сфере подготовлены на 98%. Подготовлено 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры: 71,5 тыс. котельных, 160 тыс. километров тепловых сетей, 680 тыс. сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 млрд рублей», –  сообщил глава Минстроя.

    По его словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме: Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – на 98%, Запорожская область – на 95%, Херсонская область – на 89%.  «Подготовка объектов будет завершена в плановом режиме до конца октября. Готовы пустить тепло уже при возникших похолоданиях», – доложил министр.

    Также на отдельном контроле находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской, Брянской областях. «На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии, топливо заготовлено в полном объеме. Белгородская область – готовность 99,7%, Курская область – 99%», – заявил Файзуллин.

    Ранее ФАС выявила экономически необоснованные тарифы за услуги ЖКХ.

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    15 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин и глава Росатома обсудили выполнение госкорпорацией гособоронзаказа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Гособоронзаказ Росатома растет, иногда в десятки раз, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд спецоперации», – приводятся слова Лихачева на сайте Кремля.

    Он добавил, что ядерный оружейный комплекс – это «поставщик суверенных технологий во все передовые заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение».

    «Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – добавил глава Росатома.

    Также Лихачев предложил отпраздновать юбилей атомной промышленности, родившейся в год Великой Победы, в конце лета – начале осени и пригласил Путина присоединиться к мероприятиям.

    «Хорошо, конечно», – ответил глава государства.

    «80 лет. Но будущее хорошее, и за это говорит еще то, что, по-моему, где-то около 30% – это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», – добавил Путин.

    Лихачев подтвердил высокую долю молодежи и добавил, что в корпорации работают и ветераны отрасли.

    Глава Росатома также заявил, что в 2024 году объем инвестиций госкорпорации составит рекордные 1,5 трлн рублей.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    15 октября 2024, 07:54 • Новости дня
    Украина потребовала от Бразилии арестовать Путина

    Reuters: Украина призвала арестовать Путина на саммите G-20

    Tекст: Александра Юдина

    Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, пишет Reuters.

    По данным агентства, Украина обратилась к властям Бразилии с требованием арестовать российского президента Владимира Путина, если он примет участие в саммите G-20, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите Путина на это мероприятие.

    При этом Костин подчеркнул, что Бразилия, будучи страной – участницей Римского статута, обязана выполнить свои международные обязательства и арестовать российского лидера.

    Reuters отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите G-20 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от российской стороны не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение об участии президента Владимира Путина в саммите G-20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, пока не принято, об этом сообщил пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    14 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
    Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о партнерстве с КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой.

    Соответствующий документ уже доступен в электронной базе Госдумы. В проекте федерального закона указано: «Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин направил поздравления северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, а ранее сообщалось, что Россия и КНДР обсудили укрепление многосторонних связей и возможное расширение сотрудничества в области экономики и культуры.

    В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    15 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин передал Росимуществу «Главпродукт» и другие активы Universal Beverage

    Путин передал Росимуществу активы Universal Beverage, включая «Главпродукт»

    Путин передал Росимуществу «Главпродукт» и другие активы Universal Beverage
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под временное управление Росимущества переданы российские активы Universal Beverage Company, включая «Главпродукт», такое решение принял президент России Владимир Путин.

    В числе переданных активов – 100% акций дочерних предприятий ООО «Промсельхозинвест» и АО «Главпродукт», глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    Под временное управление Росимущества также перешли Балтийский консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы».

    В марте 2024 года Путин признал утратившим силу решение, согласно которому контроль над «Danone Россия» временно передавался Росимуществу.

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    15 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин включил Прилепина и Хабенского в Совет по культуре

    Путин обновил состав Совета по культуре, включив Прилепина и Хабенского

    Путин включил Прилепина и Хабенского в Совет по культуре
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В состав обновленного Совета по культуре и искусству при президенте России вошли художественный руководитель и директор МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский и писатель Захар Прилепин, указ подписал глава государства Владимир Путин.

    В совет также вошли руководитель Первого канала Константин Эрнст и глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, передает ТАСС.

    Руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров остался заместителем Путина во главе этого совета, а помощник президента Владимир Мединский сохранил пост секретаря.

    Напомним, в мае Путин подписал указ о включении Мединского в состав Совета по культуре и искусству.

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    14 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин обновил состав оргкомитета «Победа»

    Путин включил Гурова и Жогу в оргкомитет «Победа»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин обновил состав организационного комитета «Победа». В состав комитета вошли новый глава «Росмолодежи» Григорий Гуров и полномочный представитель президента на Урале Артем Жога.

    Из состава был исключен вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Ранее Якушев занимал пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

    Оргкомитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте Российской Федерации. Основные задачи комитета включают проведение единой государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан и работы с ветеранами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назначил Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Жога был участником первого потока программы «Время героев», которая реализуется по поручению президента России, ее цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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    14 октября 2024, 21:47 • Новости дня
    Эксперт: Развитие технологий обеспечивает удобство и безопасность выборов

    Политолог Корякин: Ситуация в Курской области показала востребованность технологии дистанционного голосования

    Эксперт: Развитие технологий обеспечивает удобство и безопасность выборов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Формат дистанционного голосования будет все активнее внедряться на выборах в России. Развитие технологий позволяет сделать процесс волеизъявления более удобным и безопасным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

    «Уровень доверия населения к выборам можно оценить по реализации ими пассивного и активного избирательного права. В Севастополе, например, активным избирательным правом в ходе ЕДГ-2024 (выборы в ЗакС Севастополя) воспользовалось вдвое больше россиян, чем в 2019 году», – пояснил политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Всего в рамках ЕДГ-2024 проголосовали около 30 млн человек. Пассивным же избирательным правом воспользовались около 35 тыс. кандидатов от 15 партий и более двух тысяч самовыдвиженцев. Все это говорит об активности как избирателей, так и кандидатов, и степени их доверия к избирательной системе. Помимо этого, в ЕДГ-2024 было задействовано около 151 тыс. наблюдателей. Цифры говорят о внимании общества и государства к выборам, их законности и легитимности. Тут заслуга не только главы государства и ЦИК, которые много сделали для развития и совершенствования избирательной системы России, но также избирательных комиссий в регионах и муниципалитетах», – заметил он.

    «Кроме того, все большее значение в системе выборов приобретает формат дистанционного голосования. ДЭГ и дальше будет внедряться по всей стране – технологии это позволяют, да и людям это оказалось удобно», – считает Корякин. – «Помимо прочего, это также соотносится с вопросами безопасности. Ситуация в Курской области, Крыму, Севастополе наглядно показывает актуальность этого способа. Впрочем, тут есть элемент и гражданской ответственности – эпидемия ковида научила людей внимательно относиться к вирусам и иным рискам».

    В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК проинформировала его, как проходили выборные кампании 2024 года – президентская и единого дня голосования, а также рассказала о развитии системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и переходе в 2025 году на новую цифровую платформу – ГАС «Выборы» в версии 2.0.

    «К 2024 году система подошла с тем, что стала максимально устойчивой и надежной, с одной стороны, а с другой стороны, очень динамичной, что нам позволило во взаимодействии со всеми очень быстро и оперативно решать все сложные проблемы, которые возникли», – сказала Памфилова.

    «Очень важная еще особенность этого года – на этих выборах в единый день голосования мы попрощались с нашей заслуженной государственной автоматизированной системой ГАС «Выборы». Она отработала более чем 20 лет бесперебойно, безупречно. Мы с ней попрощались. Уже с 1 января следующего года полностью переходим на ее цифровой аналог, новую цифровую платформу – ГАС «Выборы», версия 2.0», – продолжила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что росту активности избирателей в рамках прошедших в нынешнем году выборов способствовали технические удобства и особенности характера россиян – консолидация и стойкость в период трудностей.

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    16 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин заявил, что амнистия для дробивших бизнес компаний оздоровит экономику России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством выразил уверенность в том, что налоговая амнистия для компаний, использовавших дробление бизнеса с целью ухода от налогов, приведет к улучшению экономической ситуации в стране.

    «Надеюсь, что вся эта кампания приведет к хорошим, положительным результатам, будет улучшать, оздоравливать экономику, создавать благоприятные условия для развития бизнеса», – отметил Путин, заслушав доклад руководителя ФНС Даниила Егорова, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в 2025 году от изменения налоговой системы бюджет России получит 2,7 трлн рублей, которые будут направлены на первоочередные задачи, а также сообщалось, что в Минфине предложили налоговую амнистию за 2022–2024 годы для предпринимателей, которые с 2025 года готовы отказаться от дробления бизнеса.

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    15 октября 2024, 19:08 • Новости дня
    Эксперт: Сотрудники атомной отрасли во все времена обеспечивали суверенитет нашей страны

    Политолог Баширов: Новые атомные технологии позволяют развивать самые недоступные регионы России

    Эксперт: Сотрудники атомной отрасли во все времена обеспечивали суверенитет нашей страны
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У нас появляются станции на быстрых нейтронах, развивается энергетика будущего – термоядерная. Также совершенствуются малые станции, плавучие АЭС. Их легко перевозить в труднодоступные места, они не требуют готовой инфраструктуры – это крайне важно, когда вы развиваете ту часть страны, до которой дотянуть провода практически невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    «Атомная энергетика – один из главных драйверов развития нашей страны, а Россия – мировой лидер в этой отрасли, что подтверждается в том числе и технологиями, которыми мы владеем», – заявил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Весьма важно, что у нас появляются станции на быстрых нейтронах, развивается энергетика будущего – термоядерная. Также совершенствуются малые станции, плавучие АЭС, станции, которые не требуют частой перезагрузки топлива», – продолжил аналитик.

    По его словам, их легко перевозить в труднодоступные места. «Еще одно их преимущество – там не требуется проводить фундаментальной подготовки для создания инфраструктуры. И это крайне важно, когда вы развиваете ту часть страны, до которой дотянуть провода практически невозможно – Чукотка, Камчатка, побережье Северного Ледовитого океана», – указал спикер.

    «Росатом плотно работает и в научной среде, сотрудничает с Курчатовским институтом, ведет подготовку персонала. Ведь отрасль непростая. У нас на протяжении всей истории атомной энергетики значительное число ученых, академиков повышали обороноспособность и обеспечивали независимость нашей страны. Сейчас, по сути, работник отрасли занимаются тем же – укрепляют технологический суверенитет России»,  – отметил собеседник.

    В этом контексте спикер обратил внимание на нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». «Он призван укрепить уже достигнутое лидерство России в сфере атомной энергетики, а также обеспечить технологический суверенитет России в топливно-энергетическом секторе», – заключил Баширов.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. «Сразу хочу сказать, что несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьезные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития», – сказал Лихачев.


    «Наш атомный заказ уже сформированный, в том числе и законтрактованный по многим позициям на ближайшие десять лет, – 52 трлн рублей, из них большая часть за контуром госкорпорации. Уверен, что в ходе реализации цифра будет увеличена, мы выйдем, наверное, на цифру до 100 трлн рублей – такая условная инвестиция атомщиков в экономику нашей страны», – продолжил он. По словам Лихачева, в Узбекистане заключен первый контракт на малую атомную электростанцию, с Индией – большой контракт на поставку ядерного топлива, на станции в Бангладеш и Турции уже завезено топливо, сдана белорусскому заказчику АЭС в Островце.

    «Большая работа идет по созданию сверхмощных вычислительных платформ и с точки зрения сегодняшних суперкомпьютеров, и работы на фотонном направлении. В общем, здесь не только за счет мультипликации вычислительных мощностей, но и за счет новых физических принципов мы, конечно же, решим эту задачу – создание вычислительной супермощности», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российский атом пробивает европейские санкции.

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    15 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росатома

    Путин и Лихачев обсудят развитие атомной энергетики и международные проекты Росатома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле встретится с главой Росатома Алексеем Лихачевым, чтобы обсудить развитие атомной отрасли и международные проекты корпорации, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин планирует встретиться в Кремле с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает ТАСС. Песков сообщил, что Лихачев расскажет о делах корпорации как в рамках внутренней атомной генерации, так и в отношении международных проектов.

    Он отметил, что Росатом является одной из лидирующих атомных корпораций в мире и управляет коллективом, состоящим из сотен тысяч сотрудников. Поэтому работа этой компании находится под пристальным вниманием главы государства.

    Также Песков подчеркнул, что другие встречи президента будут закрытыми. Алексей Лихачев обычно принимает участие в мероприятиях, связанных с развитием атомной отрасли в России или запуском крупных проектов атомных электростанций за рубежом.

    Последняя публичная встреча Лихачева и Путина состоялась в августе прошлого года, когда глава Росатома доложил президенту о важных экономических показателях и научных разработках компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил успехи госкорпорации «Росатом» и выразил надежду на дальнейшее лидерство в технологической сфере.

    На встрече в Калининграде глава «Росатома» Алексей Лихачев провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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    16 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    Путин рекомендовал выбирать отечественные вакцины от гриппа

    Путин поддержал вакцинацию от гриппа отечественными препаратами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил, что проходит регулярные медицинские обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ) и выбирает отечественные вакцины от гриппа, следуя рекомендациям специалистов.

    «Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярно, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», – сказал Путин во время совещания с членами правительства. Так президент прокомментировал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о подготовке к сезону гриппа и прививочной кампании, передает ТАСС.

    Мурашко сообщил, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа. Он подчеркнул, что эти препараты являются качественными, и количество их производителей достаточно для удовлетворения как внутренних, так и экспортных потребностей. Министр доложил президенту в формате видеоконференции, что на сегодняшний день в стране имеется достаточное количество вакцин и препаратов отечественного производства для проведения прививочной кампании.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рекомендации специалистов станут решающим фактором в вопросе вакцинации президента Путина от гриппа.

    Инфекционист Андрей Поздняков пояснил, что грипп отличается резким началом и высокой температурой, в отличие от ОРВИ, которые проявляются более мягкими симптомами и развиваются постепенно.

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    16 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с правительством по теме здравоохранения

    Песков заявил о значимости обсуждения модернизации здравоохранения в ходе встречи Путина и правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудит с правительством модернизацию первичного звена здравоохранения, в том числе развитие инфраструктуры, это является актуальной темой для большинства россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На встрече, запланированной на середину дня, глава Минздрава Михаил Мурашко представит планы развития инфраструктуры и программы модернизации в открытом режиме. По словам Пескова, это ключевая тема, волнующая большинство россиян из всех регионов страны, передает ТАСС.

    Кроме основной темы на совещании участники обсудят текущие вопросы. Также у Путина запланированы несколько непубличных рабочих встреч в течение дня.

    Ранее Путин заявил, что российские власти продолжат работу над усовершенствованием первичного звена здравоохранения.

    Он также отметил необходимость уделить больше внимания первичному звену медицины в Московской области.

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    16 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Фальков: Университеты выполнили набор на бюджетные места

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские университеты заполнили практически все бюджетные места в 2024 году, сообщил министр образования и науки Валерий Фальков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Всего в 2024 году на бюджетные места в вузы поступили 903 806 человек, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.

    Фальков подчеркнул, что результаты конкурса позволили университетам закрыть практически все 100% выделенных бюджетных мест.

    Ранее Министерство образования и науки объявляло о планах ввести квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, а также планировало сократить список олимпиад школьников.

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    17 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин прибыл в Уфу

    Путин прилетел в Уфу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в январе 2023 года приезжал в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

    Ранее, в августе 2021 года, Путин также приезжал в Башкирию. Тогда он посетил Абзелиловский район, где участвовал в открытии завода по производству сухих строительных смесей.

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