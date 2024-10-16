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Обломки беспилотника обнаружены в лесу в Калужской области
Губернатор Шапша: Обломки дрона самолетного типа обнаружили в лесу в Калужской области
В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района обнаружены обломки беспилотника самолетного типа, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Шапша заявил, что жители Калужской области обнаруживают обломки вражеских дронов раньше, чем оперативные службы. Это происходит после работы систем противовоздушной обороны. Он призвал граждан сохранять бдительность и осторожность, следует из сообщения в Telegram-канале Шапши.
Ранее в сентябре были обнаружены обломки беспилотника в Козельском районе Калужской области.
Кроме того, найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата на пляже Анапы при входе с проезда «Золотой берег».