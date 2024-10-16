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    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    16 октября 2024, 11:09 • Новости дня

    Обломки беспилотника обнаружены в лесу в Калужской области

    Губернатор Шапша: Обломки дрона самолетного типа обнаружили в лесу в Калужской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района обнаружены обломки беспилотника самолетного типа, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    Шапша заявил, что жители Калужской области обнаруживают обломки вражеских дронов раньше, чем оперативные службы. Это происходит после работы систем противовоздушной обороны. Он призвал граждан сохранять бдительность и осторожность, следует из сообщения в Telegram-канале Шапши.

    Ранее в сентябре были обнаружены обломки беспилотника в Козельском районе Калужской области.

    Кроме того, найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата на пляже Анапы при входе с проезда «Золотой берег».

    15 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство отказом западных стран участвовать в боевых действиях против России.

    Киевский режим уже не ожидает от союзников подобных действий, заявил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», – отметил он, передает ТАСС.

    При этом советник главы украинского государства выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перспектива принудить Россию к перемирию военным путем выглядит очень отдаленной.

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    15 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи

    Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил шок от роскошного образа жизни молодых украинцев в Польше, который вызывает раздражение местных жителей.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Блогер Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области получили приказ подготовиться к отступлению на свою территорию, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, получили приказ готовиться к отступлению на украинскую территорию, сообщил Шарий, передает «Лента.ру».

    Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли более 200 человек.

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    15 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    @ AP Photo/Francisco Seco/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

    Синегубов подчеркнул, что ухудшение ситуации и обстрелы критической инфраструктуры делают невозможным продолжение отопительного сезона и предоставление гуманитарной помощи, сообщает издание «Страна».

    Обязательная эвакуация будет проводиться из Купянской городской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин. В Боровской общине Изюмского района эвакуация будет принудительной для 250 семей. Эвакуационные мероприятия будут ужесточены, так как жители неохотно покидают свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали удерживать огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта.

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    16 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив десять единиц бронетехники, включая шесть танков. Производство и ремонт на заводе остановлены.

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны, удар был произведен пятью ракетами, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия.

    В результате атаки уничтожены десять единиц бронетехники, из которых шесть являются танками. Также стало известно, что производство и ремонт бронетанковой техники на заводе были полностью остановлены. Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие эффективность удара.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны.

    Западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области, а российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

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    15 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Заочный приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московском Басманном суде заочный приговор Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию, вступил в законную силу, так как апелляция не поступала.

    Соответствующая пометка появилась в картотеке Басманного суда Москвы, передает РИА «Новости».

    Согласно информации из суда, апелляционная жалоба на вынесенное решение не поступала.

    В июле Басманный суд заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии. Украинский медик призывал украинских врачей «кастрировать российских военнопленных».

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    15 октября 2024, 21:37 • Новости дня
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине

    Politico: Франция намерена сократить расходы на Украину

    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине с трех до более двух млрд евро в связи с дефицитом бюджета.

    Издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция не является единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан–Ноэль Барро предлагал направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в условиях усиливающихся военных действий.

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    15 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску

    Российские войска получили контроль над дорогой к Купянску, блокировав ротацию ВСУ

    Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска удерживают огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев уточнил, что ситуация на Харьковском направлении остается боевой и напряженной. Российские бойцы продолжают наступление на Сватовско-Купянском направлении, что дало возможность прорвать линию обороны ВСУ и установить огневой контроль над важной трассой, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и ее контроль затрудняет ВСУ проведение ротации и переброску подкреплений. Особо подчеркивается, что дорога в районе Кругляковки простреливается, это фактически пригород города Купянска, находящийся южнее по реке Оскол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить. Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки. Армия России продвинулась под Григоровкой в ДНР.

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    15 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины, помимо обстрелов из артиллерии, против жителей Энергодара применили массовые атаки дронов, часть из них удалось нейтрализовать, сообщил глава комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Помимо артиллерийских ударов, нацисты в данный момент осуществляют на главный город энергетиков в Запорожской области массированную атаку дронов», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Несколько дронов сбиты, часть из них отклонились с пути. Рогов уточнил, что основной целью нападения была подстанция «Луч», которая снабжает электроэнергией весь Энергодар. Отражение атаки еще продолжается, сказал он.

    Ранее в результате террористической атаки киевского режима в Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что так украинские власти пытаются запугать жителей новых регионов.

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    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    15 октября 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах

    ВС России нанесли удар по ВСУ в различных направлениях и отразили контратаки

    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    @ t.me/mod_russia

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц, сообщили в Минобороны.

    В результате действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) против украинских формирований на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области было уничтожено до 30 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На других направлениях российские войска также достигли значительных успехов. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в регионах Донецкой народной республики, отразив четыре контратаки. Потери противника составили до 300 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив до 590 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц тяжелой техники, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения «Центр» улучшили свои позиции, нанеся поражение противнику в Донецкой народной республике и отразив две контратаки. Потери противника составили до 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 95 военнослужащих ВСУ и бронетехнику в Донецкой народной республике. Всего с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

    Накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. А в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара российские морпехи нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, включающий оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

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    15 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине

    США не нашли доказательств участия военных КНДР в спецоперации России на Украине

    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

    «Нет, мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», – сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о возможной причастности КНДР к конфликту. При этом он отметил, что данная тема вызывает серьезное беспокойство у Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    15 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о согласовании Зеленским терактов на территории России

    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил о причастности президента Украины Владимира Зеленского к терактам в России, утверждая, что операции СБУ на территории РФ проводятся с его одобрения.

    Прозоров рассказал ТАСС о причастности СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к терактам на территории России и их согласовании с Зеленским. Прозоров отметил, что в СБУ приказы председателя регламентируют оперативно-служебную деятельность, в том числе спецоперации, и председатель подписывает их. По его словам, глава СБУ Василий Малюк не может быть не в курсе таких акций, особенно за пределами Украины, и докладывает о них высшему руководству страны, включая Зеленского.

    Прозоров также добавил, что утверждать можно, что Малюк участвует во всех терактах, диверсиях и убийствах в России. По его словам, операции СБУ проходят через одобрения и согласования Малюка с Зеленским. Экс-сотрудник СБУ сообщил, что спецслужба проводит больше подобных операций, чем ГУР, несмотря на то что военная разведка Украины часто приписывает себе их результаты.

    В качестве примера Прозоров привел убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, когда ГУР заявило о своей причастности через несколько часов после его смерти. Тем не менее через несколько дней СБУ представила доказательства участия в этом. Он также упомянул о соперничестве и «откровенной вражде» между СБУ и ГУР и заявил о подготовке материала, посвященного этой теме, который будет представлен общественности в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт на Крымском мосту в 2022 году был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, мощность которого составила 10 тонн тротила. По данным следствия, организатором был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который руководил группой, занимавшейся подготовкой и осуществлением подрыва моста; контроль за передвижением взрывного груза осуществлял сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем» и использовавший номер, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

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    15 октября 2024, 13:31 • Новости дня
    Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера»

    Президент Никарагуа Ортега сравнил Зеленского с «сыном Гитлера» за желание войны с Россией

    Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера»
    @ Adalberto Roque/AP/ТАСС

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его стремление втянуть НАТО в конфликт с Россией.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега сделал резкое заявление, назвав украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» из-за его стремления вовлечь НАТО в войну против России, сообщает ТАСС. Выступая на местном телеканале Canal 6, Ортега обвинил Зеленского в следовании нацистской идеологии и желании повторить ошибки Гитлера, который недооценил стойкость советского народа во время Второй мировой войны.

    По словам Ортеги, стойкость и храбрость русского народа предопределили поражение Гитлера. Никарагуанский лидер также выразил уверенность в победе России над фашизмом на Украине, сравнивая нынешнюю ситуацию с историческими событиями прошлого века.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина не сможет наносить удары вглубь территории РФ без помощи Запада, который предоставляет разведданные и полетные задания. Россия рассматривает действия стран НАТО как потенциальную угрозу, и Москва планирует свои решения исходя из этих рисков.

    Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с Гитлером в 1945 году. А глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско–демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.

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    15 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении
    ВСУ за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию, сообщило Минобороны России.

    За последние сутки украинские войска на этом направлении потеряли более 200 солдат и несколько единиц техники, среди которых танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, включая американский Stryker, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Уничтожены три миномета, РСЗО «Град» и два автомобиля. В результате атак, направленных против украинских формирований в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово, поражены подразделения 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

    За сутки было отражено восемь контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Русской Конопельки. В этой зоне ВСУ потеряли до 90 человек.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 23 тыс. военнослужащих, 158 танков, 72 БМП и 100 БТР. Также уничтожены 918 бронемашин, 632 автомобиля и 189 артиллерийских орудий, включая девять американских HIMARS.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Север» отразили пять контратак украинской армии в Курской области.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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