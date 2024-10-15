На пляже в Анапе нашли обломки предполагаемого беспилотника

На пляже Анапы обнаружены обломки, предположительно, беспилотника

На пляже в Анапе обнаружены обломки, предположительно принадлежащие беспилотному летательному аппарату, передает ТАСС. Сообщение о находке поступило в экстренные службы города и было передано в соответствующие органы.

Согласно информации из мэрии, предмет, похожий на обломки беспилотника самолетного типа, был найден на пляже у входа с проезда «Золотой берег» на Пионерском проспекте. Оператор системы «112» сразу же передал информацию в отдел Управления Федеральной службы безопасности и отдел министерства внутренних дел.

В мэрии также отметили, что правоохранительные органы начали проверку для установления происхождения обломков и возможных обстоятельств их появления на пляже.

Ранее в Козельском районе Калужской области были обнаружены обломки беспилотника, о чем сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Также падение фрагментов сбитых беспилотников было зафиксировано на нескольких улицах Курска, сообщил мэр города Игорь Куцак.

Ранее сообщалось, что обломки двух БПЛА были обнаружены на территории Липецкой области, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов.