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    Российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ
    Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области
    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    Пашинян заявил об уходе российских пограничников с постов в Тавушской области
    Пособницу обезглавившего полковника МВД террориста задержали в Дагестане
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 17:03 • Новости дня

    Обломки беспилотников нашли в Липецкой области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обломки двух БПЛА обнаружены на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Найдены они было в Хлевенском районе и Воловском округе. По предварительным данным, это метеозонды. На месте работают специалисты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в области объявили воздушную тревогу.


    19 апреля 2024, 19:12 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала законопроект о помощи Украине

    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроекты, предусматривающие выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, введение допсанкций против Китая, а также изъятие активов России прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США.

    Документы, по сути, объединяют в единый пакет дополнительные ассигнования из федерального бюджета США на военные нужды трех стран, передает ТАСС. Инициативу по их оформлению в таком виде выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Первоначально президент США Джо Байден выступал против дробления запроса своей администрации на военную помощь, однако позднее одобрил предложение Джонсона.

    Ожидается, что уже в субботу пакет законопроектов будет рассмотрен Палатой представителей и поставлен на итоговое голосование, в случае принятия, он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство принадлежит демократам. Демократическая фракция в верхней палате уже выразила готовность оперативно одобрить пакет. После этого законопроект будет подписан президентом Байденом и станет законом.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о законопроекте о помощи Украине.

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    19 апреля 2024, 20:39 • Новости дня
    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке

    Симоньян сообщила о гибели американского военного корреспондента Рассела Бентли

    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
    @ @donbasstexac

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский журналист Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим «Спутником». Ужасно. Царство Небесное», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    64-летний Бентли, известный по позывному «Техас», с 2014 года жил в Донецкой народной республике и участвовал в ополчении. Он неоднократно заявлял о своей поддержке России и ее действий в Донбассе. Бентли называл Донецк своим домом и планировал «прожить здесь остаток своей жизни», передает РИА «Новости».

    Напомним, 12 апреля стало известно о пропаже американского военного корреспондента Рассела Бентли в Донецке.

    Ранее Рассел Бентли говорил, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией. Кроме того, в 2022 году Бентли сообщил, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.

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    19 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР

    В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Германии ответит на ноту России, в которой требуется признать актами геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.

    В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.

    Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.

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    20 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ

    Блогеры не удивились спонсированию бардами Никитиными ВСУ

    Блогеры отреагировали на спонсирование бардами Никитиными ВСУ
    @ Nikitinchannel/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты не удивились антироссийской позиции и спонсированию бардами Сергеем и Татьяной Никитиными ВСУ, отметив, что исполнители всегда «тихо ненавидели государство».

    В Telegram-канале «Небожена» появилась информация, что исполнители песен «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети» из «Иронии судьбы...» Сергей и Татьяна Никитины уехали в США к своему сыну после начала СВО, после чего начали участвовать в антироссийских мероприятиях.

    По данным канала, Никитины записывали ролики для организации «Настоящая Россия» иноагента писателя Акунина и спонсировали ВСУ.

    «Не получается Никитин. Ни унылый, ни веселый, никакой. Получается Юнна Мориц – автор всех песен «Большого секрета…», дай ей бог здоровья. Не, святое дело – что-то любить, что-то не любить. Не святое, но понятное дело – сказать «а он мне никогда не нравился», если он оказался подлецом. Но накрыть ударом по врагу Юнну Петровну, которая в нашем окопе задолго до большинства из нас прописалась, –  это надо было суметь»,– пишет корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    По словам журналиста Андрея Медведева, ничего удивительного в том, что барды Никитины спонсируют ВСУ, нет. Он привел в пример «унылые графоманские песни» из «инфернального мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», который «нагонял тоску на любого советского ребенка».

    Медведев считает, что следует вчитаться в тексты Никитиных и тогда становится понятно, что они «были больше не барды, а часть тусовки советской творческой интеллигенции, которая жила на прикорме у государства, и «всей душой презирало и ненавидело». 

    «Россию Никитины никогда не любили. Грин-кард в США получили давно, чуть ли не в середине 1990-х. Жили там больше, чем в России. Потому, в никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к своей стране. Куда-то же это должно было вывести», – пишет блогер.

    «И вот что теперь с «Александрой» будем делать в гениальном фильме патриота Владимира Меньшова «Москва слезам не верит?» – спрашивает историк Сергей Григоров.

    «Жаль. Пожилые люди, что с них взять. Неприятно, но, кажется, это тот случай, который лично я могу легко пережить – я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим», – написала член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    Ранее уехавшая из России Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия: Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.

    Коментарии (31)
    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

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    19 апреля 2024, 18:03 • Новости дня
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    Армения передала Баку четыре села и достигла соглашения о демаркации госграницы
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Арменией и Азербайджаном впервые появится демаркированная граница, она будет проходить на участке в Тавушской области, заявили в аппарате армянского премьер-министра.

    Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан), передает РИА «Новости».

    После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками, передает ТАСС.

    МИД Азербайджана в свою очередь сообщил, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села. «Долгожданное историческое событие. По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, оккупированных с начала 1990-х годов», – сообщили в азербайджанском МИД.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел.

    Коментарии (28)
    19 апреля 2024, 19:04 • Новости дня
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    Стали известны тарифы на проезд по ВСМ Москва – Петербург
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Кристина Цыцура

    Определены тарифы на проезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, презентацию предоставили на стратегической сессии по ВСМ в Великом Новгороде.

    Стоимость билетов по направлению Москва – Петербург составит 8900 рублей (полный маршрут), Петербург – Великий Новгород обойдется в 1800 рублей, Тверь – Петербург будет стоить 7600 рублей, сообщает «Фонтанка».

    К 2030 году стоимость билета из Москвы в Петербург подорожает до 10 тыс. рублей.

    Запуск поезда запланирован на 2028 год. Ожидается, что магистраль станет серьезным конкурентом «Сапсану» и авиаперевозкам.

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    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

    Коментарии (16)
    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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    19 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    «Мебельный король» Сергей Зуев скончался в Москве
    «Мебельный король» Сергей Зуев скончался в Москве
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве на 69-м году жизни скончался предприниматель Сергей Зуев, экс-владелец торгового комплекса «Три кита», сообщил адвокат бизнесмена Станислав Акимов.

    Официальная причина смерти Зуева пока не установлена. По словам адвоката, предприниматель месяц назад прошел обследование желудочно-кишечного тракта, после которого ему была проведена операция. Операция прошла успешно, Зуев быстро восстанавливался, передает РБК.

    В 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы по «делу «Трех китов» за контрабанду мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита». Бизнесмен и еще несколько человек были арестованы в 2006 году.


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    19 апреля 2024, 21:32 • Новости дня
    Россия резко повысила таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
    Россия резко повысила таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России увеличило пошлины на импорт пива из недружественных стран в 2,5 раза – с 0,04 евро до 0,1 евро за литр, сообщает Минпромторг.

    В сообщении ведомства отмечается, что повышение пошлин не является запретительной мерой, это позволит выровнять конкурентные условия для отечественных производителей, передает ТАСС.

    Кроме того, продляется действие таможенной пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран. Действие пошлины распространено в отношении ряда новых позиций такой продукции.

    Так, под ограничения попадут в том числе зубные пасты из Испании и Японии, польские лаки для волос и средства для бритья из Германии.

    Ранее президент Владимир Путин высказался против резкого повышения ввозных пошлин на рыбу.

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    19 апреля 2024, 17:24 • Новости дня
    Супруга Носкова сообщила об отмирании клеток мозга певца после инсульта

    Супруга Носкова сообщила, что певец не может восстановить клетки мозга после инсульта

    Супруга Носкова сообщила об отмирании клеток мозга певца после инсульта
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Жена Николая Носкова Марина рассказала о состоянии здоровья певца после перенесенного в 2017 году инсульта.

    По ее словам, последствия инсульта дают о себе знать даже после трех лет регулярных гастролей, передает «Московский комсомолец».

    Носкова отметила, что самой серьезной проблемой является невозможность восстановления клеток мозга в речевом центре. По ее словам, из-за этого Николай с трудом читает, иногда забывает слова и не может давать развернутые ответы, именно по этой причине он отказывается от интервью.

    При этом супруга певца заверила, что в остальном он чувствует себя хорошо и продолжает активно работать. Также он занимается с инструктором по лечебной физкультуре и проходит курс массажа.

    Носков перенес инсульт в марте 2017 года. 9 декабря того же года состоялось первое выступление артиста за последние несколько лет. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал этот концерт «жалким зрелищем».

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    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    19 апреля 2024, 18:19 • Новости дня
    Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
    Михалков высказался об уехавших из России деятелях культуры
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Режиссер Никита Михалков высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

    «Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке – никто не чесался», – возмутился Михалков, передает телеканал «Звезда».

    Он посетовал, что многие из тех, кто уехал, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса. По словам режиссера, для них нет спецоперации, либо они просто не хотят об этом знать.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

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    20 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина

    Захарова: Убийство журналиста Еремина подтверждает террористическую сущность киевского режима

    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина
    @ t.me/izvestia

    Tекст: Вера Басилая

    Москва расценивает целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима и требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой в официальном Telegram-канале  МИД России заявлено, что режим Зеленского открыл настоящую охоту на российских журналистов, военкоров, общественных деятелей, которые раскрывают мировому сообществу правду о преступлениях Киева.

    Представитель МИД рассказала, что Еремин опубликовал доказательства, что именно российские журналисты на передовой  объявлены боевиками ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Она назвала кровавое убийство Еремина актом мести со стороны режима Зеленского и потребовала от международного сообщества осудить жестокое преступление.

    Она отметила, что привычное молчание со стороны Запада дает карт-бланш киевской клике на новые террористические атаки против журналистов и делает его соучастником этих преступлений. Захарова назвала неприемлемыми «двойные стандарты» в деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их деятельности.

    Напомним, корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ООН призвали расследовать гибель Еремина.

    Коментарии (15)
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