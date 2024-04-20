Обломки беспилотников нашли в Липецкой области

В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.16 комментариев
В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.10 комментариев
Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала законопроект о помощи Украине
Документы, по сути, объединяют в единый пакет дополнительные ассигнования из федерального бюджета США на военные нужды трех стран, передает ТАСС. Инициативу по их оформлению в таком виде выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
Первоначально президент США Джо Байден выступал против дробления запроса своей администрации на военную помощь, однако позднее одобрил предложение Джонсона.
Ожидается, что уже в субботу пакет законопроектов будет рассмотрен Палатой представителей и поставлен на итоговое голосование, в случае принятия, он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство принадлежит демократам. Демократическая фракция в верхней палате уже выразила готовность оперативно одобрить пакет. После этого законопроект будет подписан президентом Байденом и станет законом.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о законопроекте о помощи Украине.
Симоньян сообщила о гибели американского военного корреспондента Рассела Бентли
«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим «Спутником». Ужасно. Царство Небесное», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
64-летний Бентли, известный по позывному «Техас», с 2014 года жил в Донецкой народной республике и участвовал в ополчении. Он неоднократно заявлял о своей поддержке России и ее действий в Донбассе. Бентли называл Донецк своим домом и планировал «прожить здесь остаток своей жизни», передает РИА «Новости».
Напомним, 12 апреля стало известно о пропаже американского военного корреспондента Рассела Бентли в Донецке.
Ранее Рассел Бентли говорил, что обычные люди на Западе все чаще не одобряют действия своих лидеров, которые провоцируют войну с Россией. Кроме того, в 2022 году Бентли сообщил, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.
В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ
В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.
Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.
Блогеры не удивились спонсированию бардами Никитиными ВСУ
В Telegram-канале «Небожена» появилась информация, что исполнители песен «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети» из «Иронии судьбы...» Сергей и Татьяна Никитины уехали в США к своему сыну после начала СВО, после чего начали участвовать в антироссийских мероприятиях.
По данным канала, Никитины записывали ролики для организации «Настоящая Россия» иноагента писателя Акунина и спонсировали ВСУ.
«Не получается Никитин. Ни унылый, ни веселый, никакой. Получается Юнна Мориц – автор всех песен «Большого секрета…», дай ей бог здоровья. Не, святое дело – что-то любить, что-то не любить. Не святое, но понятное дело – сказать «а он мне никогда не нравился», если он оказался подлецом. Но накрыть ударом по врагу Юнну Петровну, которая в нашем окопе задолго до большинства из нас прописалась, – это надо было суметь»,– пишет корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
По словам журналиста Андрея Медведева, ничего удивительного в том, что барды Никитины спонсируют ВСУ, нет. Он привел в пример «унылые графоманские песни» из «инфернального мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», который «нагонял тоску на любого советского ребенка».
Медведев считает, что следует вчитаться в тексты Никитиных и тогда становится понятно, что они «были больше не барды, а часть тусовки советской творческой интеллигенции, которая жила на прикорме у государства, и «всей душой презирало и ненавидело».
«Россию Никитины никогда не любили. Грин-кард в США получили давно, чуть ли не в середине 1990-х. Жили там больше, чем в России. Потому, в никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к своей стране. Куда-то же это должно было вывести», – пишет блогер.
«И вот что теперь с «Александрой» будем делать в гениальном фильме патриота Владимира Меньшова «Москва слезам не верит?» – спрашивает историк Сергей Григоров.
«Жаль. Пожилые люди, что с них взять. Неприятно, но, кажется, это тот случай, который лично я могу легко пережить – я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим», – написала член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.
Ранее уехавшая из России Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия: Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.
По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».
В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.
«Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.
Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.
В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.
Комиссии двух стран предварительно согласовали демаркацию границы между населенными пунктами Баганис (Армения) – Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) – Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) – Кызыл Гаджилы (Азербайджан), передает РИА «Новости».
После демаркации границы контингенты вооруженных сил Армении и Азербайджана будут заменены пограничными войсками, передает ТАСС.
МИД Азербайджана в свою очередь сообщил, что Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села. «Долгожданное историческое событие. По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации Армения согласилась на возвращение четырех сел Азербайджана, оккупированных с начала 1990-х годов», – сообщили в азербайджанском МИД.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти хотят, чтобы близость Азербайджана радовала, а не пугала жителей приграничных армянских сел.
Стоимость билетов по направлению Москва – Петербург составит 8900 рублей (полный маршрут), Петербург – Великий Новгород обойдется в 1800 рублей, Тверь – Петербург будет стоить 7600 рублей, сообщает «Фонтанка».
К 2030 году стоимость билета из Москвы в Петербург подорожает до 10 тыс. рублей.
Запуск поезда запланирован на 2028 год. Ожидается, что магистраль станет серьезным конкурентом «Сапсану» и авиаперевозкам.
Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр
Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».
Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.
Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».
До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.
По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.
После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.
В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.
Официальная причина смерти Зуева пока не установлена. По словам адвоката, предприниматель месяц назад прошел обследование желудочно-кишечного тракта, после которого ему была проведена операция. Операция прошла успешно, Зуев быстро восстанавливался, передает РБК.
В 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы по «делу «Трех китов» за контрабанду мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита». Бизнесмен и еще несколько человек были арестованы в 2006 году.
В сообщении ведомства отмечается, что повышение пошлин не является запретительной мерой, это позволит выровнять конкурентные условия для отечественных производителей, передает ТАСС.
Кроме того, продляется действие таможенной пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран. Действие пошлины распространено в отношении ряда новых позиций такой продукции.
Так, под ограничения попадут в том числе зубные пасты из Испании и Японии, польские лаки для волос и средства для бритья из Германии.
Ранее президент Владимир Путин высказался против резкого повышения ввозных пошлин на рыбу.
Супруга Носкова сообщила, что певец не может восстановить клетки мозга после инсульта
По ее словам, последствия инсульта дают о себе знать даже после трех лет регулярных гастролей, передает «Московский комсомолец».
Носкова отметила, что самой серьезной проблемой является невозможность восстановления клеток мозга в речевом центре. По ее словам, из-за этого Николай с трудом читает, иногда забывает слова и не может давать развернутые ответы, именно по этой причине он отказывается от интервью.
При этом супруга певца заверила, что в остальном он чувствует себя хорошо и продолжает активно работать. Также он занимается с инструктором по лечебной физкультуре и проходит курс массажа.
Носков перенес инсульт в марте 2017 года. 9 декабря того же года состоялось первое выступление артиста за последние несколько лет. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал этот концерт «жалким зрелищем».
ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана
Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».
Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.
В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».
«Восемь лет бомбили мирных людей в Донецке – никто не чесался», – возмутился Михалков, передает телеканал «Звезда».
Он посетовал, что многие из тех, кто уехал, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса. По словам режиссера, для них нет спецоперации, либо они просто не хотят об этом знать.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.
Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.
Захарова: Убийство журналиста Еремина подтверждает террористическую сущность киевского режима
В комментарии Захаровой в официальном Telegram-канале МИД России заявлено, что режим Зеленского открыл настоящую охоту на российских журналистов, военкоров, общественных деятелей, которые раскрывают мировому сообществу правду о преступлениях Киева.
Представитель МИД рассказала, что Еремин опубликовал доказательства, что именно российские журналисты на передовой объявлены боевиками ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Она назвала кровавое убийство Еремина актом мести со стороны режима Зеленского и потребовала от международного сообщества осудить жестокое преступление.
Она отметила, что привычное молчание со стороны Запада дает карт-бланш киевской клике на новые террористические атаки против журналистов и делает его соучастником этих преступлений. Захарова назвала неприемлемыми «двойные стандарты» в деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их деятельности.
Напомним, корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ООН призвали расследовать гибель Еремина.