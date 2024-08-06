На улицах Курска после ночной атаки дронов обнаружены обломки БПЛА

Мэр Курска Куцак сообщил об обнаружении обломков БПЛА на улицах после ночной атаки

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня ночью падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведется обследование мест происшествия. Значительных повреждений зданий и сооружений нет», – написал Куцак в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, обломки дронов обнаружены на территории поликлиники на улице Дзержинского. Угрозы для пациентов не возникло.

В результате падения фрагментов БПЛА поврежден автомобиль на улице Павлуновского. Обломки также найдены во дворах домов на улицах Чехова и Щемиловка.

Напомним, ПВО ночью уничтожила в Курской области 11 украинских беспилотников.