Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
На улицах Курска после ночной атаки дронов обнаружены обломки БПЛА
Мэр Курска Куцак сообщил об обнаружении обломков БПЛА на улицах после ночной атаки
На нескольких улицах Курска зафиксировано падение фрагментов сбитых беспилотников, сообщил мэр города Игорь Куцак.
«Сегодня ночью падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведется обследование мест происшествия. Значительных повреждений зданий и сооружений нет», – написал Куцак в своем Telegram-канале.
По информации градоначальника, обломки дронов обнаружены на территории поликлиники на улице Дзержинского. Угрозы для пациентов не возникло.
В результате падения фрагментов БПЛА поврежден автомобиль на улице Павлуновского. Обломки также найдены во дворах домов на улицах Чехова и Щемиловка.
Напомним, ПВО ночью уничтожила в Курской области 11 украинских беспилотников.